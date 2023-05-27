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Öğrenciler sinema etkinliğinde buluştu
ELAZIĞ’DA İHSAN TANGÜLÜ İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ, ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİNDE TERS YÜZ ADLI SİNEMA FİLMİNİ İZLEDİ.
ELAZIĞ 27.05.2023, 14:45
Elazığ’da İhsan Tangülü İlkokulu öğrencileri, Engelsiz Yaşam Merkezinde Ters Yüz adlı sinema filmini izledi.
Çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak, hayal gücünün gelişmesine imkan sağlamak ve anı kültürü oluşturmak amacıyla başlatılan etkinlikler sürüyor. Bu çerçevede Engelsiz Yaşam Merkezi hizmet binası içerisinde bulunan sinema salonunda İhsan Tangülü İlkokulu öğrencilerine Ters Yüz adlı sinema filmi izlettirildi. Filmini izleyen miniklerin keyfi, yüzlerine yansıdı.