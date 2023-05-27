Öğrenciler LGS stresini Elazığ Hipodromunda attı

Elazığ Hipodrom Müdürlüğünde bin 400 öğrenci ve öğretmenin katılımıyla coşkulu bir piknik etkinliği ve LGS motivasyon programı düzenledi. Öğrenciler açık hava tiyatrosunda oyunlar izleyip, çeşitli yarışmalarla unutulmaz bir gün yaşadı.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Elazığ Hipodrom Müdürlüğünün ev sahipliğinde Mustafa Kemal Ortaokulunun yaz etkinlikleri çerçevesinde piknik ve LGS motivasyon programı düzenlendi. Panayır havasıyla gerçekleşen etkinliğe yüzlerce öğrenci katıldı. Elazığ Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Yurtbaşı Belediye Başkanı Yasin Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ile okul müdürleri de etkinliğe katılarak, destek verdi. Açık hava tiyatrosunda öğrencilerin sergilediği oyunlar ve skeçler büyük bir coşkuyla izlendi. Yine öğrenciler tarafından Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi, milli mücadele ruhunu canlandırmak amacıyla seslendirildi. Etkinlikte yaklaşık bin 400 öğrenci ve öğretmen bir araya geldi.

Öğrencilerin LGS sınavına hazırlık sürecinde moral ve motivasyonlarını artırmayı hedeflenen etkinlikte öğrenciler ayrıca, halay çekme, çuval ve yumurta yarışı gibi etkinlilerle gönüllerince eğlendi.

Piknik etkinliği ve LGS motivasyon programına ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren TJK Elazığ Hipodrom Müdürü Mehmet Demirçelik, ’’Türkiye Jokey Kulübü Elazığ Hipodrom Müdürlüğü olarak bugün ev sahipliğini üstlendiğimiz Mustafa Kemal Ortaokulu yaz etkinlikleri programı ve önümüzde bulunan LGS için bir moral ve motivasyon etkinliği düzenledik. Etkinlik çerçevesinde yapılan piknik adeta coşkulu bir panayır havasına dönüştü. Yüzlerce öğrencinin katılımının yanı sıra Elazığ Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Yurtbaşı Belediye Başkanı Yasin Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, ilimizdeki okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Bu güzel etkinlikte açık hava tiyatrosunda öğrenciler tarafından sergilenen oyun ve skeçler, büyük coşkuyla izlendi. Ayrıca öğrenciler tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun’dan Anadolu topraklarına ayak bastığı 19 Mayıs 1919 tarihinin önemi bir kez daha vurgulamak adına Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi seslendirildi. Etkinliğe, yaklaşık bin 400 öğrenci ve öğretmen katılım gösterdi’’ dedi.