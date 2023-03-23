Meteorolojiden Elazığ için yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ için kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Elazığ çevrelerinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlar dikkate alındığında sellere ve su baskınlarına, yer yer gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.