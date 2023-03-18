Karakoçan’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü etkinliği

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 108. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Karakoçan’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 108. yılı dolayısıyla ilk tören Hükumet Konağı önünde Atatürk anıtına çelenk konulması ile başladı. Buradaki tören saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşının okunması ile devam etti. Törene, Kaymakam Abdullah Şahin, Belediye Başkanı Ayhan Akbaba, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Onur Doğan, İlçe Jan. Komutanı Jan. Yarbay Sadık Tatar, İlçe Emniyet Müdürü Tevrat Yazar, kamu kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İkinci tören belediye kültür salonunda Karakoçan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı program ile devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Öğrencilerin okuduğu şiirler ve hazırlanan sinevizyon ile video gösteriminden sonra Çanakkale geçilmez gölge oyunu salonda duygulu anlar yaşattı. Oyunun sonunda protokol ve tüm salon öğrencileri ve öğretmenleri ayakta alkışladı.

Program fotoğraf çekimleri ile sona erdi.