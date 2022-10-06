FÜ’de proje hazırlama eğitimi başladı

FÜ Eczacılık Fakültesi tarafından TÜBİTAK 2237/A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı çerçevesinde sağlık bilimleri alanındaki lisans öğrencileri için akademik becerilere giriş ve proje hazırlama eğitimi düzenlendi. 4 gün boyunca devam edecek olan eğitimlerde, lisans öğrencilerine hipotez kurma, araştırma projesi hazırlama, TÜBİTAK destekleri, bilimsel makale analizi ve literatür tarama konularında çeşitli eğitimler verilecek.

Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, düzenlenen eğitim programlarının proje hazırlamak isteyen lisans öğrencilerine yol gösterici olduğunu belirterek, eğitim programının düzenlenmesinde katkısı olan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından eğitim programında emeği geçenlere Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ve Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz tarafından teşekkür belgesi verildi.