ES Elazığspor’da Hakkı İsmet cezalı duruma düştü

ES Elazığspor’un pazar günü Belediye Kütahyaspor ile oynadığı maçta sarı kart gören ve maçın ikinci yarısında sahada olmayan Hakkı İsmet Şimşek cezalı duruma düştü.

TFF 3. Lig 1. Grup’un 25. haftasında sahasında karşılaştığı maçta Belediye Kütahyaspor’a 1-0 yenilen ES Elazığspor’da Hakkı İsmet Şimşek cezalı duruma düştü. Maçın 28. dakikasında hakem Murat Kasap tarafından ihtar alan tecrübeli oyuncu bu sezon toplamdaki 8. sarı kartını gördü ve ikinci kez cezalı duruma düştü. Hakkı İsmet, TFF 3. Lig 1. Grup’un 26. haftasında Elazığ’da oynanacak olan Edirnespor maçında sahada olamayacak.