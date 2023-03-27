ES Elazığspor, play-off hattından uzaklaştı

Üst üste iki maçını kaybeden ES Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup’ta play-off hattından uzaklaştı.

TFF 3. Lig 1. Grup’un 25. haftasında sahasında oynadığı maçta Belediye Kütahyaspor’a 1-0 yenilen ES Elazığspor, play-off ümitlerini büyük ölçüde yitirdi. Alaattin Tutaş’ın teknik direktörlük görevine getirilmesi ve art arda alınan 3 galibiyetle play-off için ümitlenen Bordo-Beyazlılar, son iki maçını kaybederek bu yarışta ağır yara aldı. 30 puanla 11. sırada yer alan Entegre Solar Elazığspor’un, play-off hattıyla arasında 11, küme düşme hattıyla 5 puanlık fark bulunuyor. Bordo-Beyazlılar, TFF 3. Lig 1. Grup’un 26. haftasında sahasında Edirnespor’la karşı karşıya gelecek.