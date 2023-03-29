ES Elazığspor PFDK’ya sevk edildi

TFF 3. Lig 1. Grup’un 26. haftasında oynanan ES Elazığspor-Belediye Kütahyaspor maçındaki olaylardan dolayı Bordo-Beyazlı kulüp PFDK’ya sevk edildi.

TFF 3. Lig 1. Grup’un 26. haftasında Elazığ Doğukent Stadyumu’nda oynanan ve deplasman ekibinin 1-0’lık galibiyetiyle sona eren ES Elazığspor - Belediye Kütahyaspor maçından ötürü Elazığ ekibi PFDK’ya sevk edildi. Hukuk Müşavirliği’nce 28 Mart 2023 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporunda; “Entegre Solar Elazığspor Kulübü’nün 26.03.2023 tarihinde oynanan Entegre Solar Elazığspor-Belediye Kütahyaspor TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir” denildi.

Aynı sezon içinde bu gerekçelerle çeşitli cezalar alan Bordo-Beyazlı ekibe bu kez seyircisiz oynama cezası gelmesi bekleniyor.