Elazığspor, Cüneyt Biçer’le 9 haftada 1 galibiyet aldı

ES Elazığspor’un başında 9 maça çıkan Teknik Direktör Cüneyt Biçer, 1 galibiyet alabildi.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta transfer tahtasını açan Elazığspor’da kötü gidişat bir türlü durmuyor. 12. hafta oynanan 1922 Konyaspor maçıyla ES Elazığspor kariyerine başlayan Teknik Direktör Cüneyt Biçer yönetiminde bordo-beyazlı ekip, 9 maça çıktı. Bu müsabakalardan 1 galibiyet, 4 beraberlik alan bordo-beyazlılar, 5 karşılaşmadan ise yenilgiyle ayrıldı. Cüneyt Biçer’le 7 puan alan ES Elazığspor, son iki maçından mağlubiyetle ayrıldı. Bordo-beyazlılar, grubun 21. haftasında sahasında Ağrı 1970 Spor’la karşılaşacak.