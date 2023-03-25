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Elazığ’da temel ilk yardım eğitimi
ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ VE ELAZIĞ OMURİLİK FELÇLİLER DERNEĞİ İŞBİRLİĞİYLE TEKERLEKLİ SANDALYEMLE HAYATTA BEN DE VARIM PROJESİ ÇERÇEVESİNDE TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ VERİLDİ.
ELAZIĞ 25.03.2023, 12:40
Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi ve Elazığ Omurilik Felçliler Derneği işbirliğiyle Tekerlekli Sandalyemle Hayatta Ben de Varım Projesi çerçevesinde temel ilk yardım eğitimi verildi.
Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitimler sürüyor. Düzenlenen eğitim programları çerçevesinde Elazığ Omurilik Felçliler Derneği işbirliğiyle Tekerlekli Sandalyemle Hayatta Ben de Varım Projesi çerçevesinde temel ilk yardım eğitimi verildi. Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde temel ilk yardım bilgileri görseller eşliğinde ve uygulamalı şekilde anlatıldı.
Eğitimlerin belirli aralıklarla süreceği bildirildi.