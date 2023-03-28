Kütüphane Haftası çerçevesinde Elazığ’da okuma etkinliği düzenlendi.

27 Mart-2 Nisan Kütüphane Haftası çerçevesinde Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okuma etkinliği düzenlendi. Bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, 8 okuldan öğrenci ve öğretmenler katıldı. Öğrenciler, öğretmenler ve diğer katılımcılar, alışveriş merkezinin çeşitli noktalarında kitap okudu. Ayrıca, etkinlikleri çerçevesinde öğrencilere çeşitli kitaplar dağıtıldı.

Düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, "Günümüzde birçok alanda bilgiye ulaşma imkanımız var. Sosyal medya, internet, televizyon ve çeşitli yayın kaynaklarından bilgiye ulaşabilmemize rağmen bu bilgilerin doğruluğundan veya güvenirliğinden emin olamıyoruz. Ancak doğru bilgi ve veriye kitaplardan rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz. Bu yıl 27 Mart-02 Nisan arasında yapılacak olan etkinlikler çerçevesinde öğrencilerimizi kitaplarla buluşturmayı hedefledik. Elazığ’ın en merkezi konumlarından birinde olan bu alışveriş merkezinde hafta boyunca çeşitli etkinliklerle burada olacağız. Ben tüm öğrencilerimizi, velilerimizi ve okumayı seven herkesi buraya okumaya, yapacağımız söyleşilere katılmaya davet ediyorum. Yine aynı şekilde okullarımızda da bir çok etkinlikle okuma bilincini geliştirmeye yönelik çalışmalarımızı da sürdüreceğiz" dedi.