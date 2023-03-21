Elazığ’da Küçükler Futbol Şampiyonası başladı

Okul sporları 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan Futbol Küçükler Erkek İl Şampiyonası müsabakaları başladı.

Okul sporları 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan Futbol Küçükler Erkek İl Şampiyonası müsabakaları Ahmet Yılmaz sentetik futbol sahasında başladı. 10 takım 120 sporcunun mücadele edeceği müsabakalar 30 Mart itibari ile son bulacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ’’21 Mart tarihinde Ahmet Yılmaz sentetik futbol sahasında başlayan okul sporları 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan Futbol Küçükler Erkek İl Şampiyonası müsabakalarına katılım sağlayan tüm sporcu ve antrenörlerimize başarılar dileriz’’ denildi.