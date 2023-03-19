Elazığ’da jandarma ekipleri, kaçakçılığa fırsat vermiyor

Elazığ’da jandarma ekipleri bir eve yaptığı operasyonda, çok sayıda kaçak sigara ve malzemesi ele geçirirken bir şüpheliyi de gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Gülüşkür Jandama Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Kovancılar ilçesinde ikamet eden R.Ç.’nin kaçak sigara sattığı yönünde bilgiye ulaşıldı. Bunun üzerine şüphelinin evine operasyon yapıldı. Evde yapılan aramada, 16 bin 600 adet bandrolsüz boş makaron, 6 bin 950 adet sigara filtresi, 360 adet bandrolsüz sigara sarım kağıdı, 4 adet el tipi tütün basma makinası 25 paket nargile folyosu, 600 adet kilitli poşet, 1 adet elektronik tartı, bir kilo 280 gram kıyılmış sigara tütünü, 61 adet TAPDK’ya ait sökülmüş sigara bandrolü, 25 gramlık 9 adet bandrolsüz ambalajlı tütün, 48 adet nargile marpuçu, 600 dal içi tütün doldurulmuş bandolsüz sigara, 5 paket bandrolsüz sigara,2 bin 800 dal bandrolü sökülmüş muhtelif markalarda boş makoron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.