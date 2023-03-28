Son Dakika
Elazığ’da depremzede çocuklara yönelik etkinlikler sürüyor
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER ELAZIĞ İL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKO-SOSYAL DESTEK EKİPLERİ, DEPREMDEN ETKİLENEN ÇOCUKLARA YÖNELİK ETKİNLİKLER DEVAM EDİYOR.
ELAZIĞ 28.03.2023, 11:37
Aile ve Sosyal Hizmetler Elazığ İl Müdürlüğü psiko-sosyal destek ekipleri, depremden etkilenen çocuklara yönelik etkinliklerini sürdürüyor.
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından Elazığ’da misafir edilen depremzede çocuklara yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psiko-sosyal destek ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede ekipler, çocuklar ile oyun oynayıp çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi. Ekiplerin depremzede çocuklara yönelik etkinliklere devam edeceği kaydedildi.