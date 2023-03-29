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Elazığ’da 98 bin sığır aşılandı
ELAZIĞ’DA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN 98 BİN ADET BÜYÜKBAŞ HAYVAN AŞILANDI
ELAZIĞ 29.03.2023, 14:34
Elazığ’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 98 bin adet büyükbaş hayvan aşılandı.
Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde hayvan aşılamalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, il ve kırsal alanlarda şap virüsü alarmının ardından toplamda 98 bin adet büyükbaş hayvanın aşılamasını yaptı. Ekipler, aşılama çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.