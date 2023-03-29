Elazığ’da 98 bin sığır aşılandı

Elazığ’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 98 bin adet büyükbaş hayvan aşılandı.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde hayvan aşılamalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, il ve kırsal alanlarda şap virüsü alarmının ardından toplamda 98 bin adet büyükbaş hayvanın aşılamasını yaptı. Ekipler, aşılama çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.