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Elazığ U17 Ligi’nde Şampiyon İl Özel İdare
ELAZIĞ AMATÖR KÜME U17 LİGİ'NDE ŞAMPİYONLUĞA İL ÖZEL İDARESPOR ULAŞTI
ELAZIĞ 28.05.2023, 10:31
Elazığ Amatör Küme U17 Futbol Ligi’nde şampiyonluğa İl Özel İdarespor ulaştı.
Elazığ Amatör Küme U17 Futbol Ligi maçları tamamlandı. 8 takımın katılımıyla iki grupta oynanarak tamamlanan maçlar sonunda ilk sırada yer alan İl Özel İdarespor şampiyonluğa ulaştı.
Münir Yılmaz Gençlik Merkezi Sahası’nda düzenlenen törenle teknik ekip ve futbolculara kupa ile madalyaları takdim edildi.