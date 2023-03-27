Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, ilk yenilgisini aldı

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig’de mücadele eden Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, deplasmanda karşılaştığı maçta Kırşehir Belediyespor’a yenilerek, bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Ligi’nin 13. haftasında Elazığ SYSK, deplasmanda Kırşehir Belediyespor ile karşılaştı. Ahi Evran Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısını 12-11 önde tamamlayan Elazığ SYSK, müsabakadan 31-23’lük yenilgiyle ayrıldı ve bu sezon ilk kez bir maçını kaybetti. Kırşehir ekibinde Saliha Hatun Çelik 8 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Elazığ SYSK’da Eylül Şilan Yalçın’ın 8 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Sezonun ilk yenilgisini aldıklarına vurgu yapan Elazığ SYSK Başantrenörü İsmail Bayraktar, “İlk yarısını önde kapattığımız Kırşehir müsabakasını ikinci yarıda yaptığımız bireysel hatalar yüzünden kaybettik. Ligde aldığımız ilk yenilginin nazar boncuğu olmasını diliyorum. Bu müsabakayı geride bırakıp önümüzdeki hafta oynayacağımız Sivas maçının hazırlıklarına başlayacağız” dedi.