Elazığ Müftülüğü, Ramazan ayında yapılacak faaliyetleri duyurdu

Elazığ İl Müftülüğü, 11 ayın sultanı Ramazanın gelmesiyle hem ayın faziletini anlattı hem de Elazığ’daki faaliyetleri duyurdu.

Elazığ Müftüsü İrfan Üstündağ, evveli rahmet ortası mağfiret sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayına erişmiş olmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Üstündağ, ’’Hepimize mübarek olsun. Hidayet rehberimiz Kur’an-ı Kerim Ramazan ayında indirilmeye başlanmış, peygamber efendimiz bu ayda peygamberlikle görevlendirilmiştir. Bu ayın gündüzlerinde oruç tutmak farz kılınmıştır. Ramazan ayında Kur’an-ı Kerim’in kendisinde indirildiği bin aydan daha hayırlı Kadir gecesi vardır. Bu ayın gecelerinde teravih namazı kılmak sünnettir. Ramazan ayında bir yandan Allah’a ibadet ederken diğer yandan da zekat, fıtır sadakası ve iftar ikramlarımızla insanlara karşı merhametimizi ortaya koyarız. Bir yandan Rabbimizi değer yandan da insanları memnun ederiz. Peygamberimiz Ramazan ayı gelmeden önce ashabını ve aile efradını Ramazanın feyiz ve bereketinden gereği gibi istifade etmeleri için ikaz eder onlarında bu rahmet ikliminden gereği gibi istifade etmelerine gayret ederdi. Efendimizin kendisi de ramazan ayında diğer mevsimlere göre iyiliklere daha çok koşardı. Hz. Aişe, peygamber efendimizin Ramazanını şu şekilde anlatmaktadır Hz. peygamber hayır konusunda insanların en cömerdi idi. Özellikle Ramazan ayında Hz. Cebrail ile görüştüğünde bu cömertliğinin sınırı kalmazdı. Hz. Cebrail ile görüşmesi ise Ramazan ayı boyunca her gün gerçekleşirdi. Onun da hayır hasenattaki cömertliği esen rüzgara benzerdi’’ dedi.

Ramazan ayı boyunca Elazığ’da yapılacak faaliyetleri açıklayan Müftü Üstündağ, ‘’Ramazan ayının feyiz ve bereketinden istifademizi artırmak için Elazığ ilimizde çeşitli hazırlıklar yaptık. Camilerimizin temizlik ve düzeni ses sistemleri yeniden gözden geçirildi. Tüm camilerimizde çeşitli vakitlerde mukabele programları düzenlendi. İhsaniye Cami, Evliya Mescidi, İmam-ı Azam Cami, TOKİ Emekliler Cami, Nailbey Cami, Sara Hatun Camisinde teravih namazları hatimle eda edilecek. Saray Camisinde her öğle namazı vakti o gün okunan cüzün özet tefsiri yapılacak. Kadir gecesinde Elazığ genelinde Ramazan ayı boyunca okunan tespit edebildiğimiz hatmi şeriflerin duası yapılacak. Öğle namazlarından önce İzzetpaşa Camisinde her gün vaaz programı uygulanacak. Bazı camilerimizde iftar programlarımız düzenlenecek. Kur’an kurslarımızda yetişkinler ve 4-6 yaş öğrencileri için uygulayacağımız Ramazan faaliyetleri olacak. KYK yurtlarında ve konteynerlerde kalan depremden etkilenen kardeşlerimize yönelik faaliyetlerimiz olacak. İmam-ı Azam Cami ve Yurtbaşı Merkez Camisine Din İşleri Yüksek Kurulumuzun belirlediği mahya metinleri asılacak. Hayırsever vatandaşlarımızın emanet ettiği zekat, fitre ve bağışları ramazan ayı içerisinde hak sahiplerine ulaştıracağız’’ diye konuştu.