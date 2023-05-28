Son Dakika
Elazığ İl Özel İdare’nin milli gururu
ELAZIĞ İL ÖZEL İDARE BASKETBOL TAKIMI KAPTANI İLKNUR YILDIZHAN ÇETİN, 3X3 KADIN MİLLİ TAKIMI KADROSUNA DAVET EDİLDİ
ELAZIĞ 28.05.2023, 11:13
Elazığ İl Özel İdare Basketbol Takımı kaptanı İlknur Yıldızhan Çetin, 3x3 kadın milli takımı kadrosuna davet edildi.
Elazığ İl Özel İdare Basketbol Takımı kaptanı 3x3 kadın milli takımına davet edildi. Elazığ İl Özel İdare Kulübünden yapılan açıklamada, ’’2022- 2023 sezonunda formamızı giyen Kaptanımız İlknur Yıldızhan Çetin 3x3 kadın milli takımına davet edilmiştir. Hem oyuncumuza hem de 3x3 kadın milli takımımıza başarılar dileriz.’’