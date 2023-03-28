Elazığ Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek

Elazığ Belediyesi birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma mevsimi Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteğini sürdürüyor.

Elazığ Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamalarıyla Ramazan ayında da desteklerini sürdürüyor. Ramazan ayının ilk gününden itibaren evlerinde yemek yapamayacak durumda olan hasta, yaşlı, engelli ya da kimsesiz vatandaşlara sıcak yemek ulaştırılıyor.

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki tesislerde, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlayan mesaide, aşçılar tarafından hijyenik ortamda hazırlanan yemekler, iftar öncesi preslenerek paketleniyor. Hazırlanan paketler yine Elazığ Belediyesi ekiplerince ihtiyaç sahibi vatandaşların kapılarına kadar teslim ediliyor.