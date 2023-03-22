Elazığ Belediyesi, Ramazan ayı öncesi sokak hayvanlarını unutmadı

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ramazan öncesi sokak hayvanları için şehir genelindeki park ve bahçelere mama ve su bırakıldı.

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ramazan ayı öncesinde şehir genelinde sokak hayvanları için bırakılan su ve mama kapları dolduruldu. Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Her zaman olduğu gibi soğuk hava şartlarında da sokaktaki can dostlarımızı unutmuyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz vasıtasıyla Ramazan öncesi 90 farklı noktaya bıraktığımız mama ve su kaplarına mama ve su bırakıyoruz. Sokak hayvanlarımızın soğuk günlerde aç ve açıkta kalmaması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” İfadelerine yer verildi.