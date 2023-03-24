Depremzedeler iftarlarını kaldıkları GSB yurtlarında açtı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler, Ramazan ayının ilk iftarını kaldıkları GSB yurtlarında açtı.

6 Şubat tarihinde meydana gelen afet sonrası depremzedeler GSB yurtlarına yerleştirildi. Elazığ’da Ahmet Kabaklı, İzzetpaşa ve Fırat Öğrenci Yurdu olmak üzere toplam 3 yurt depremzedelere yuva oluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu yıl ramazanı evlerinden, memleketlerinden uzakta geçiren depremzedeleri biran olsun yalnız bırakmıyor üzüntülerine, acılarına ortak olarak yaralarını sarmaya devam ediyor. Bu yıl, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet EREN ve şube müdürlerinin katılımıyla ilk iftar Ahmet Kabaklı Öğrenci Yurdunda gerçekleştirildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet EREN yaptığı açıklamada, “Gençlik ve Spor olarak ülkemizde yaşanan felaket sonrası depremzedelerimize bir an bile zaman kaybetmeden hem yardımları hızlı bir şekilde gönderdik hem de yurtlarımızın kapılarını ardına kadar açarak sıcak bir yuvaya kavuşturduk. Yine yurtlarımızda temizliğinden başlayarak en ince detayını düşünerek hareket edip hiçbir konuda rahatsızlık duymamaları için çalıştık çalışmaya da devam ediyoruz. Aynı zamanda rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı Şerif’e kavuşmanın sevinci içerisindeyiz. Ramazanın gelmesi ile birlikte evlerinden, memleketlerinden ayrılan depremzedelerimizi yanız bırakmamak adına hep beraber ilk iftar sofrasında buluşarak orucumuzu açtık. Depremzedelerimizin yanlarında olmayı acılarını dindirmeyi ve yaralarını sarmayı durmadan, yorulmadan sürdüreceğiz. Ben buradan tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerif’inin hayırlı olmasını temenni ediyorum’’ dedi.

Eren ve şube müdürlerinin katılımıyla ikinci iftar İzzetpaşa, üçüncü iftar ise Fırat Öğrenci Yurdunda yapılacak. Kalan diğer günlerde de depremzedeler yine yalnız bırakılmayacak.