Çemişgezekliler Derneği üyeleri Başkan Alan ile bir araya geldi

Çemişgezekliler Derneği Başkanı Gürkan Öztürk ve dernek üyeleri, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan’ı ziyaret etti.

Çemişgezekliler Derneği üyeleri, ETSO Başkanı Alan ile bir araya geldi. Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, ’’Çemişgezekliler Dernek Başkanı Gürkan Öztürk, Yönetim Kurulu Üyeleri ve dernek üyeleri ile

birlikte ilimizdeki güncel konuları istişare ettik. Gürkan Başkanımız, dernek faaliyetlerinden bahsetti. Sivil Toplum Kuruluşlarımız ile sürekli temas halinde olmayı önemsiyoruz. İstişarede her zaman fayda vardır. Kendilerine ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederim’’ dedi.

Çemişgezekliler Derneği Başkanı Gürkan Öztürk ise ’’Üyelerimiz ile birlikte, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odamızın Başkanı İdris Alan’ı ziyaret ettik, derneğimizin faaliyetlerinden bahsederek güncel konuları istişare ettik. Misafirperverliklerinden ötürü kendilerine şahsım ve derneğimiz adına teşekkür ederim’’ diye konuştu.