Başkan Şerifoğulları, iftar sofrasında depremzede vatandaşlarla buluştu

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, depremzede vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından etkilenerek Elazığ’a gelen vatandaşlar KYK yurtlarına yerleştirildi. Burada konaklayan depremzede vatandaşlar, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın da katılımıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Şerifoğulları tarafından, depremzede vatandaşlara yemek ikramı yapıldı.