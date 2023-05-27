Ana yolda araçları durduran lezzet: Kuyulu çileği görücüye çıktı

Elazığ’ın meşhur Kuyulu çileğinde hasat başladı. Daha çok ana yol kenarında satılan çileği almak isteyen sürücüler, ana caddenin kenarında durarak kasalarca çilek alıp yollarına devam ediyor.

Her yıl mayıs aylarında ürün alınan çilek, toplanmaya başlandı. Elazığ’ın Kuyulu beldesinde yetişen çilekler, üreticiler tarafından yol kenarında kasayla satılıyor. 10 yıldır yol kenarında çilek satan Sinan Demir, bu sene de mesaisine başladı, Her gün sabahın ilk saatlerinde ana yola gelen Demir, kurduğu tezgahta müşterilerini ağırlıyor. Sabahın erken saatinde tarladan aldığı çilekleri yol kenarına sıralayan ve akşama kadar bekleyen Demir, çileklerin kasasını ise 50 liradan satıyor. Yoğunluğa göre günlük 30 ile 40 kasaya kadar satış yapabilen Demir’in çilekleri şehirlerarası yol giden birçok kişi olmak üzere yurt dışında yaşayan gurbetçilerin de sofrasında yer alıyor.

Çilek satışlarının bu yıl iyi olduğunu kaydeden Demir, ‘’Kuyulu çileği çok meşhurdur. Özellikle dışardan gelen vatandaşlar çok ilgi gösteriyor. Yol boyunca çilek satan arkadaşlar var. Ekmeğimizi bu şekilde kazanıyoruz’’ dedi.