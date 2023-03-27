23 Elazığ FK, seriye bağladı

23 Elazığ FK, TFF 3. Lig 2. Grup’ta son 3 maçından 5 puanla ayrıldı.

TFF 3. Lig 2. Grup’un 22. haftasında konuk ettiği AH Iğdır FK’ya yenilen 23 Elazığ FK, grupta oynadığı son 3 maçta mağlubiyet yaşamadı. Zorlu Orduspor 1967 ve Darıca Gençlerbirliği deplasmanlarından birer puan çıkaran Bordo-Beyazlılar, evinde ise Turgutluspor’u 1-0 yendi. Grubunda 27 puanla 12. sırada bulunan 23 Elazığ FK, TFF 3. Lig 2. Grup’un 26. haftasını fikstür gereği bay olarak geçecek.