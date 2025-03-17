Nermi Tombul Caddesi'nde vatandaşlara seslenen İmamoğlu, 23 Mart'taki ön seçimde tüm parti üyelerini sandığa gitmeye davet etti. Yapılacak seçimin ülkenin geleceğini belirleyeceğini vurgulayan İmamoğlu, birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.

"Haftaya güç ve yetki sizde, güçlü bir başlangıç yapacaksınız. Vereceğiniz her bir oyla memleketi bu kötü sistemin oluşturduğu belalardan kurtaracaksınız. Milleti birleştireceksiniz, kalkındıracaksınız. Devleti yeni baştan güçlü bir şekilde inşa edecek iktidar kurmak için yola çıkacaksınız," diyen İmamoğlu, tüm parti üyelerinin sandığı gitmesi gerektiğini belirtti.

Konuu015fmasu0131nda birlik mesajlaru0131 veren İmamoğlu, "Sandıkta birleşmeye hazır mıyız? Tek bir fire vermeden Cumhuriyet Halk Partisi’nin bütün üyelerini sandığa davet etmeye, koşmaya hazır mıyız? Onlara kim olduğumuzu göstermeye hazır mıyız? Amasız fakatsız partimize sahip çıkmaya, omuz omuza vermeye hazır mıyız?" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, tüm muhalefet partilerini hukuksuzluk ve yolsuzluğa karşı birleştirerek, ülkenin geleceğini birlikte inşa edeceklerini söyledi. Erzincan'daki buluşma, partililerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.