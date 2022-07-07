Lordom Restaurant, Şişli Bomonti’de Hizmete Girdi

Lordom Restaurant, Şişli Bomonti’de düzenlenen törenle açıldı. Açılışta Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Yıldız, ünlü sanatçı Faruk Tuncel ve çok sayıda davetli Kerem Ecer’e kurdele kesiminde eşlik etti. Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Yıldız, kurdele kesiminde: “Eyüpsultan ilçesinde de esnaflık yapan Kerem Ecer kardeşimizin mekânı hayırlı olsun” dedi. Açılışın ardından İşletme Sahibi Kerem Ecer, tebrikleri kabul ederek açılışa katılan herkese teşekkür ederek, “Lordom, ismiyle dünya mutfağına yeni bir vizyon katacak” ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ İSİMLER KEREM ECER’İ YALNIZ BIRAKMADI

Şişli Bomonti’de açılışı gerçekleştirilen Lordom Restaurant, adeta ünlüler geçidine sahne oldu. Dostları, Kerem Ecer’i bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Sesiyle hayat verdiği şarkılarla milyonları kendine hayran bırakan Faruk Tuncel, ‘Hayatı Tespih Yapmışım’ şarkısıyla şöhreti yakalayan Ferman Toprak, eski manken ve model Şenol İpek, sinema ve tiyatro sanatçısı Çetin Altay ve Aysel Nazim, canlandırdığı karakterlere can veren oyuncu Esra Sönmezer,

Kanal D Haber’in deneyimli muhabir ve gazetecilerinden İbrahim Konar, yapımcı ve yönetmen Erol Koçan, Gazeteci Aysun Mola, sevilen şarkılarıyla dinleyenleri mest eden Koliva grubunun solisti İlhan Gülten, ünlü iş insanı Ali Adıyaman, Mehmet Gözetir ve Muttalip Bilen’in yanı sıra iş, sanat ve cemiyet hayatının tanınmış simaları açılışta yer aldı.

“DÜNYA MUTFAĞINI MİSAFİRLERİMİZE SUNACAĞIZ”

Lordom’un kendileri için önemli ve bölgenin kalitesine kalite katacak bir marka olduğunu belirten Kerem Ecer, “Lordom, anlam itibarıyla kalite, zenginlik ve toplumsal değer demek. Biz de bu toplumsal değere, Türkiye’mize, turizmimize yakışır bir mekân yapabilmek için uzun zaman uğraş verdik. Dünya mutfağının lezzetlerini buraya getirerek misafirlerimize sunmayı hedefliyoruz. Yine bu bölgede en güzel dekorasyonu yaptığımızı söyleyebilirim, bu bölgeye önemli bir değer kazandırdık” şeklinde konuştu. Lordom Restaurant’ın klasik dünya mutfağından Anadolu ve Uzakdoğu lezzetlerine kadar farklı mutfakları bünyesinde barındıran bir mekân olduğu bilgisini veren Kerem Ecer, “Özellikle hijyen konusuna titizlikle dikkat ediyoruz, yine misafirlerimize olabildiğince doğal ürünleri sunmak istiyoruz Buna göre mutfağımızı oluşturduk. İnsanlar bizi tercih ettiğinde, örneğin sabah kahvaltısına geldiklerinde Anadolu mutfağının en lezzetli ürünlerini tadabilecekler. Öğle ya da akşam yemeğinde aynı şekilde diledikleri lezzetleri en güzel şekliyle burada bulabilecekler. Mekânımız 7 gün 24 saat açık olacak. Kebaptan inciğe, pizzadan hamburgere ve deniz mahsullerine kadar tüm yemekler restaurantımızda olacak. İnsanlar burada kaliteli bir mekânda, kaliteli bir yemek yiyebilecekler” dedi.

“CANLI MÜZİK ETKİNLİKLERİMİZ DE OLACAK”

Kerem Ecer, sözlerine şöyle devam etti: “Ben 13 yaşımdan beri bu sektörde bulunuyorum, çocukluğumda başladığım bu serüven halen devam ediyor. İlk başlarda bu bizim ekmek kapımızdı fakat şimdi biz insanların ekmek kapısı olduk. Onun için şubelerimizi artırdık. Şişli Bomonti’de açtığımız Lordom Restaurant da bizim için önemli bir çizgiydi. İstanbul’un en gözde mekanlarından birisini hayata geçirdik. Türkiye’nin turizmine sunduğumuz katkı da önemli ve büyük. İnsanlar dünya mutfağından lezzetleri tatmak istediklerinde aileleriyle ve misafirleri ile birlikte burada gönül rahatlığıyla bulunabilirler.

Burada sadece restaurant anlamında hizmet vermeyeceğiz, gelen misafirlerimiz istekleri doğrultusunda toplantılar yapabilir, iş yemekleri verebilir, her türlü partileri düzenleyebilirler. Yine misafirlerimizin isteği doğrultusunda Türkiye’nin önemli sanatçılarının sahne alacağı canlı müzik etkinliklerimiz de olacak.