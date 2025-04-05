SICAK VE SOĞUK SAVAŞIN BİRBİRİNE KARIŞTIĞI DÜNYADA NE EKONOMİ, NE TİCARET KALDI

Ramazan ve Bayram’da dahi zulmün ve insafsızlığın zirve yaptığı Gazze’de tahrip gücü yüksek bombalar altında 2 milyon Gazzeli bir tas çorbaya, bir dilim ekmeğe muhtaç. Bir aydır bir tane yardım TIR’ı bölgeye giremedi… Un yok, ekmek yok, fırınlar kapalı… 45 kilometre karelik bir alanda Gazzeliler bulabilirlerse otları suyla kaynatıp yemeye çalışıyor.

Etrafları 10 metre beton duvarlar ve dikenli teller ile çevrili açık hava hapishanesinde; çıkış yok, giriş yok, ilaç yok, gıda yok… Bu insanlar ne yapsınlar? Nereye gitsinler? Bu vebali dünya nasıl kaldıracak? Ancak unutmamak lâzım; karanlığın en koyusu sabaha yakın olan zamandır. Bırakın bir müslüman, bir ademoğlu olarak dahi Gazze’yi bir an unutmak insanlık dışına çıkmaktan başka bir şey değil!

HANGİ EKONOMİYİ KONUŞACAĞIZ

ABD ve İsrail tiranlığı ve acımasızlığının kol gezdiği, Avrupa ve Asya’nın sustuğu dünyada hangi ekonomiyi konuşacağız, hangi ticareti yazacağız, hangi diplomatik temasları ele alacağız, bilemiyoruz. Dünyayı gerim gerim gerdiği, soğuk savaş ile sıcak savaşın birbirine karıştığı ve kıyımların artık ayyuka çıktığı bu vicdansızlık ve merhametsizliğin mutlaka sona erdirilmesi için elden gelen her şeyin yapılması artık mecburiyet haline geldi. Ellerindeki nükleer güçle ülkeleri tehdit eden bu zorbaların bir şekilde durdurulması topyekun insanlık görevi.

İRFAN VE MEDENİYETİN KAYNAĞI

Nisan sayımızda kapağımıza eğitimi aldık. Eğitimli insanların daha münevver, daha anlayışlı, daha insan sever olması gerektiği üzerinde yetkili ağızlardan bilgileri okuyucularımıza aktarmaya çalıştık. Ancak manzara şu ki; bugün dünyanın en ileri ve en eğitimli ülkeleri canavarlaşmış, kan içici hale gelmiş ve dünyanın neresinde olursa olsun zayıf, çaresiz, yeri yurdu kalmayan insanları ezmek, yok etmek için kündi ve iğrenç emellerini yerine getirme pahasına elbirliği ediyorlar.

Özellikle batı ve batı tarzı eğitimin insafsızlığı, ahlâksızlığı, zorbalığı ne derece önlediği günümüzde daha iyi anlaşılabiliyor! Mehmet Akif Ersoy’un söylemiyle, “Ne irfandır veren ahlâka yükseklik ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havf-ı Yezdan'ın. Ne irfanın kalır tesiri katiyen ne vicdanın.”

MEDENİ DENİLEN EĞİTİMİN NETİCELERİ

İnsanlığın önemli bir kısmı belki eğitimli, münevver ancak kalplerinde Allah korkusu yok. Allah korkusunun olmadığı yerde, ne ahlâktan, ne vicdandan ne de irfandan bahsedilebilir. İşte en büyük örnek Gazze… Doğu Türkistan, Myammar… Afrika, Güney Amerika… Kuzey Amerika’nın yerlileri nerede, bulamazsınız… Açıkçası medeni denilen dünya o kadar katliam gördü ki, say da say bitmez.

Artık insanlık eğitimde vizyoner girişimcileri beklerken onlardan insan sevgisini ön plana alan vefakâr, vicdanlı, ahlâklı, müsamahalı, kültürlü, bilgili, donanımlı nesiller yetiştirmesini istiyor. Bu maksatla özel eğitim alanında önemli yatırımlar yapan Ümit Kalko'yu kapağımıza taşıdık. Yatırımlarıyla nasıl bir örnek oluşturduğunu kaleme aldık.

BİR TEHDİT DAHA BERTARAF EDİLDİ

Dergimizde İBB operasyonunun ekonomik ayrıntılarını incelerken bir hafta içinde Türkiye ekonomisine yönelik tehdidin nasıl bertaraf edildiğini de okuyucumuzun görüşlerine sunduk. 2 Nisan'da gerçekleştirilen boykotların ekonomik boyutunu da Mayıs sayımıza sakladık. Piyasalar ölçeğinde olayları değerlendirirken altın, döviz ve faizdeki hareketleri yorumladık.

Diğer taraftan ülkemizin hizmet sektörünün en önemli kollarından lojistiki limanlarla birlikte araştırdık ve yetkililerden görüşler aldık. "Küresel Deniz Yolları Haritası Yeniden Çiziliyor" başlığı altında ticaret yollarındaki rekabeti gün yüzüne çıkardık.

Yine Türkiye'nin önemli sektörlerinden turizme büyük destek veren gastronomide Türk restoranlarının dünya çapındaki kalitesini, hizmet anlayışını ve lezzetini anlatan bir Ziya Şark Sofrası CEO’su Nihat Bingöl röportajına yer verdik.

YAZARLARIMIZ AYLIK GÜNDEMİ YORUMLADI

Bununla da kalmadık... Yazarlarımız Editör'de Şeref Özata "Ekonomik Operasyonlar"ı, Prof. Dr. Doğan Aydal "Küresel Yalanlar ve İklim Anlaşmaları"nı, Dr. Hazar Vural Jane "1979 İran İslâm Devrimi ve Sonrası: Siyasi Yapı, Dış Politika ve Bölgesel Etkiler"ini, Tuba Saraçoğlu "Dijital Dönüşüm: Teknolojiyle Yenilenen İş Modelleri"ni, Dr. Salim Çam "İklim Değişikliğinin Hayatımıza Etkileri"ni, Dr. Gülaçtı Şen, "Hava Kargo Perspektifinden İntermodal Taşımacılık"ı, Avukat Ahmet Burak Yalçın, "Siber Güvenlik Kanunu"nu kaleme alırken Sedat Yılmaz makalesinde "Putin Yeni Dünya Düzeni İçin Yeni Müttefikler Arıyor", Tümay Mercan da "Yöneticiyi Kim Yönetiyor?" başlığını kullandı.

Mayıs sayısına önemli dosyalarla hazırlandığımızı belirtirken Nisan sayımızı görüşlerinize sunuyoruz.