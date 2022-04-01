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MERCEDES-BENZ TÜRK, 2021’DE 1 MİLYAR EURO’NUN ÜZERİNDE İHRACAT YAPTI

Türkiye ekonomisine 54 yıldır aralıksız katkı sağlayan Mercedes-Benz Türk, 2021’de 1 milyar Euro’nun üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

Ekovitrin Nisan 2022 01.04.2022, 09:12
MERCEDES-BENZ TÜRK, 2021’DE 1 MİLYAR EURO’NUN ÜZERİNDE İHRACAT YAPTI

Hoşdere Otobüs Fabrikası, Aksaray Kamyon Fabrikası ve iki farklı Ar-Ge merkezi ile Covid-19 pandemisi ve çip krizinin gölgesinde geçen 2021 yılında önemli başarılara imza atan Mercedes-Benz Türk, yaptığı yatırımlarla da Daimler Truck dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı. Türkiye’de kamyon ve şehirler arası otobüs endüstrisinin lideri olan şirket, başarılarına yenilerini eklemek için 2022 yılında da çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Türkiye’deki toplam yatırım tutarı 1,3 milyar Euro’yu aşan Mercedes-Benz Türk, pandemi ve çip krizinin etkilerine rağmen; 2021’de otobüs, kamyon, Ar-Ge ve diğer alanlardaki hizmet ihracatından 1 milyar Euro’nun üzerinde gelir elde ederek başarı çıtasını bir üst seviyeye taşıdı.

“AR-GE ÇALIŞMALARIMIZLA GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRİYORUZ”

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, “Mercedes-Benz Türk için birbirinden özel dönüm noktalarına ev sahipliği yapan 2021 yılında, üretimimiz ile bugünü, Ar-Ge çalışmalarımız ile de geleceği şekillendirmeye devam ettik” dedi. Söz konusu dönemde şehirler arası otobüs ve kamyon endüstrisinde geleneksel hale gelen liderliklerini koruduklarını vurgulayan Sülün, şunları söyledi: “Aksaray Kamyon Fabrikamızın 35. yaşını kutladığımız 2021 yılında, çok önemli bir başarıya daha imza atarak adeta başarılarımızı taçlandırdık; bu dönemde toplam 22 bin 23 adetlik üretimle fabrika tarihimizin en yüksek kamyon üretim rakamına ulaştık. Geçen yılın Ağustos ayında 300 bininci kamyonu banttan indiren Aksaray Kamyon Fabrikamız, kurulduğu günden beri sağladığı büyük katkılarla bir ilin kaderini değiştirdi. 2021 yılında sattığımız 221 adet şehirler arası otobüs ile bir kez daha Türkiye’nin en çok satan şehirler arası otobüs markası olduk.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi, sunduğumuz ürünler ve yeniliklerle 2021’de de sektöre yön verdik.” Otomotiv sektörünün uzun süredir büyük bir dönüşüm sürecinden geçtiğini ifade eden Sülün, “Üretim teknolojilerinin ve müşteri beklentilerinin çok hızlı bir şekilde değiştiği günümüz dünyasında, şirket olarak en önemli hedeflerimizden biri de geleceği şekillendirmek. Bu hedef doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Daimler Truck, en önemli üretim merkezlerinden biri olan Türkiye’ye çok önemli görevler veriyor. Mercedes-Benz Türk Kamyon Ar-Ge ekibinin, Mercedes-Benz Truck’ın ilk elektrikli ağır hizmet kamyonu olan eActros’un geliştirilmesinde oynadığı büyük rol bunun en güzel örneklerden birini oluşturuyor. Bunun yanı sıra, sadece Kuzey Amerika pazarında satılacak olan Mercedes-Benz Tourrider’ı Hoşdere Otobüs Fabrikamızda üreterek birçok ilke imza attık. Yeni Tourrider için fabrikamızda araca özel oluşturulan üretim bandı ile ilk defa paslanmaz çelikten bir otobüs üretmeye başladık. Sadece üretimle sınırlı kalmayıp, bu süreçte Tourrider’ın Ar-Ge çalışmalarında da önemli sorumluluklar üstlendik” diye konuştu.

#Mercedes #ihracat #ekonomi #otomotiv #ekovitrin nisan 2022
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