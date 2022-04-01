ERDAL KURT: GÜVENLİ SÜRÜŞ İÇİN DOĞRU LASTİK ÇOK ÖNEMLİ

Güvenli bir trafik için doğru lastiğin önemine işaret eden Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, kış lastiklerinin nasıl ve ne zaman çıkarılması gerektiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdal Kurt, zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan itibariyle sona erse de mevsim normallerinin dışında seyreden iklim koşullarına dikkat çekerek, ‘’Güvenli bir sürüş için sürücülere düşen görev, her türlü tedbiri almak. Mevsimine göre lastik seçimi de bu tedbirlerden sadece biri. İklimsel değişimden dolayı ani hava değişiklikleri giderek artıyor.

Mart ayında yurt genelinde çok yoğun kar yağışları yaşadık ve kış lastiği kullanmayan araçların trafiği nasıl olumsuz etkilediğini ne yazık ki hepimiz gördük. 1 Aralık’tan itibaren başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması normal koşullarda 1 Nisan itibarıyla sona eriyor. Ancak valilikler; mevsim koşullarına bağlı olarak bu süreyi uzatmakla yetkilidir. Sürücülerin ilgili valilik açıklamalarını ve bulundukları iklim koşullarını takip ederek doğru zamanda kış lastiğinden mevsime uygun lastiğe geçmeleri gerekir. Hep altını çizdiğimiz gibi lastik; bir araçta bizi hayata bağlayan en önemli parçalardan biri.

Seçeceğiniz lastik, aracınıza, sürüş ihtiyaçlarınıza ve mevsimine uygun lastik olmalı. Doğru lastik güvenli sürüşe katkı sağlar. Kış lastiklerinizi çıkarıp mevsime uygun lastiğe geçerken de aracınız, sizin ve çevresel koşullarınız için en doğru lastiği seçmelisiniz” dedi.

“KIŞ LASTİĞİNİZİ KURU, SERİN, IŞIK ALMAYAN YERDE SAKLAYIN”

Kış lastikleri çıkarılırken dikkat edilmesi gereken önemli bir noktanın da araç altından çıkan lastiklerin saklanması konusu olduğunu belirten Erdal Kurt, bu lastiklerin tekrar araç altına takıldıklarında performans kayıpları yaşanmaması için ideal saklama ortamının sağlanması gerektiğini belirtti. Lastik saklanması için ideal ortamın kuru, serin, güneş ışığı almayan asit ve yağ benzeri kimyasallardan uzak ortamlar olduğu bilgisini paylaşan Kurt, şöyle devam etti: ‘’Lastikler mümkün ise dik olarak ve yan yana, değil ise üst üste istiflenmeli; yerleri dönüşümlü olarak değiştirilmeli. Lastiklerinizi ağırlık ya da basınç yüzünden kalıcı deformasyona maruz bırakmamaya özen gösterin. Doğru şekilde saklanan lastiğin ömrü uzar, tekrar araç altına takıldığında performans kaybı yaşanmaz.’’

“TAKILACAK LASTİĞE UZMAN KONTROLÜ ŞART”

Erdal Kurt, kış lastikleri çıkarıldığında araç altına takılacak mevsime uygun lastiklerin de mutlaka uzman gözüyle kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: ‘’Kullanmaya başlayacağınız lastiklerin diş, topuk, yanak ve sırt kontrollerini yetkili servislere yaptırmanızı öneririz. Düzensiz aşınma, delinme, yıpranma ve yırtılma benzeri özürler mutlaka uzmanları tarafından incelenmeli. Uygun janta monte edilmesi, doğru havanın basılması, balans ayarlarının yapılması da güvenli bir sürüş için dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar. Kış lastiğinden mevsime uygun lastiğe geçmek sadece 1 Nisan’da lastiği çıkarmakla olmaz, bütün bu süreci doğru yerine getirmeyi gerektirir. LASİD olarak sürücülerimize bu uyarı ve önlemler çerçevesinde kış lastiğinden mevsime uygun lastiğe geçmesini öneririz. Araç sahipleri doğru lastikle ilgili satış noktalarında uzmanından bilgi alabilirler.’’