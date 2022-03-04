ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI HİLMİ TÜRKMEN SOSYAL BELEDİYECİLİKTE ÖNCÜ İSİM OLDU

Üsküdar Belediyesi olarak devamlı sahada çalıştıklarını söyleyen Hilmi Türkmen, hızlı, çözüm odaklı ve doğrudan iletişime dayalı bir siyaset uyguladıklarını ifade ediyor. Bu siyaseti rastgele yapmaktan ziyade planlı ve programlı bir hizmet yürüttüklerini belirten Hilmi Türkmen, “Park buluşmalarımız böyle doğdu. 500 bini aşan nüfusumuz var, her aileye evinde ulaşamamaktansa ortak kamusal alanlarda buluşmak hem bize hem de hemşerilerimize zaman kazandırdı. Üsküdarlıların katılımını da yine bizim yapıcı tavrımız belirledi. Halkımız yerel yönetim hizmetleri konusunda çok bilinçli. Biz de çok tecrübeli ve istekliyiz. Dolayısıyla bu buluşmalar çözümlere vesile oluyor. Bizi diri tutuyor, vatandaşımızın desteğini de ricasını da eleştirisini de canlı canlı görmek en büyük siyasi deneyim” diyor.

500 bini aşan nüfusuyla İstanbul’un gerek coğrafi gerekse tarihi açıdan önemli yerleşim yerlerinden birisi olan Üsküdar’da sosyal belediyecilikte örnek hizmetler veren Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, EKOVİTRİN’e yaptığı açıklamada, “İnsana, çevreciliğe, hayvan haklarına, tarihi değerlerimize, kültür ve sanat, sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya büyük önem veriyoruz” diyor.

“SOKAK HAYVANLARI BİZE ALLAH’IN EMANETİ”

Sokak hayvanlarının insanlara öncelikle Allah’ın bir emaneti olduğunu ifade eden Hilmi Türkmen, “Onları Allah’ın sessiz kulları olarak görüyoruz, öyle muamele ediyoruz. Aynı zamanda bu evrensel bir ahlakın parçası. Kanunlar buyursa da buyurmasa da biz hayvan dostlarımız için elimizden geleni yapıyoruz. İstanbul’a 300-400 yıl önce gelen seyyahların da bugün gelen turistlerin de dikkatini çekmiştir sokaklarda yaşayan kedilerimiz, köpeklerimiz. İstanbul bir merhamet şehri bu anlamda. Minik Dostlar Kliniğimiz de bunun bir parçası. Her gün en az 25 ameliyatın yapıldığı her ay binlerce hayvanın tedavi edildiği bir yer burası. Bu hizmetimizle gurur duyuyoruz” diye konuşuyor.

“YEŞİL ALANI İKİ BUÇUK KATINA ÇIKARDIK”

“Üsküdar’da kişi başına yeşil alan oranını iki buçuk katına çıkardık” diyen Hilmi Türkmen, şöyle devam ediyor: “Bizim yüzölçümümüz küçük, nüfusumuz kalabalık yani nüfus yoğunluğumuz yüksek, eski bir yerleşim olduğu için de zorluklar var ama yine de park, bahçe konusunda her mahalleye eşit hizmet veriyoruz. Hele Nakkaştepe Millet Bahçemiz bütün İstanbullular için ideal bir mekan oldu. Toplamda 60’a yakın yeni park, 2 bostan yaptık. Küçüksu Çocuk Köyü ve yeni millet bahçeleri sırada bekliyor.”

“KADINLAR İÇİN CİDDİ PROJELERİMİZ VAR”

Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediyesi olarak kadınların sosyal hayattaki konumlarını artırmak için yaptıkları çalışmaları ise şöyle özetliyor: “Üsküdar Kadın ve Aile Danışma Merkezimiz, Kadın El Emeği Pazar Yeri, sağlık ve spor merkezlerimiz ve elbette en önemlisi ÜSMEK ve ÜSİM ile kadınların hayatına dokunuyoruz. Kadınların hem sosyal hayata katılımı hem de iş ve meslek sahibi olmaları konularında ciddi projelerimiz var. Biz bilhassa kadınların desteği ile siyaseten başarılı oluyoruz. Çocuklar için de doğru işler yapıyoruz ve bu işlerin en büyük takdir makamı yine anneler, kadınlar. Sosyal belediyeciliğimizin en önemli muhataplarından biri olmaya da devam edecekler.”

ÜSMEK PROJESİ 16 MAHALLEDE HAYATA GEÇİRİLDİ

Üsküdar Belediyesi olarak bireylerin bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sağlamak, kişisel birikimlerini artırmak, mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmek, istihdam sağlamak amacıyla Üsküdarlıların hizmetine sunulan ÜSMEK Küplüce Kurs Merkezi’nin açılışı 22 Şubat tarihinde gerçekleştirildi. Üsküdar Belediye Başkan Hilmi Türkmen açılışta yaptığı konuşmada, “ÜSMEK projemizin 16’ncısını açıyoruz. Bu proje İSMEK adı altında önceden İBB tarafından İstanbul’un tüm ilçelerinde kadınlara yönelik yürütülüyordu. Ne yazık ki bu dönem İBB bu işe ara verdi. Bu tür çalışmalar kadınlara yönelik önemli bir proje, önemli bir ihtiyaç. Üsküdar Belediyesi olarak buna duyarsız kalmayarak, İSMEK yoksa ÜSMEK var dedik. ÜSMEK adı altında Üsküdar’ımızın 16 mahallesinde bu projeyi hayata geçirdik. Hedefimiz tüm mahallerimizde açmak” dedi. ÜSMEK kurs merkezlerinde müzik ve gösteri sanatları, sanat ve tasarım, kişisel gelişim, seramik ve cam, el sanatları, giyim üretim teknolojileri, yabancı dil gibi 72 alanda 3 bin 700 programda verilen eğitimler sürüyor.

“GENÇLERLE BAĞIMIZ HİÇ KOPMUYOR”

Türkiye, dünyanın en genç nüfusuna sahip ülkelerinden bir tanesi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de henüz genç yaşta hayata ve siyasete atılmış birisi. Başkan Türkmen, gençlerin devamlı nabzını tutarak onlarla iyi geçiniyor. Hilmi Türkmen, çocuklar ve gençlere yönelik projelerini şöyle anlatıyor: “Çocuklar, gençler konusunda biliyorsunuz çok fazla tanımlama yapılıyor. Bunların bazısı ithal ve bize uymuyor bazısı da isabetli. Gençlerin dilini, beklentilerini iyi anlamak gerek. Araştırmak, onlarla vakit geçirmek, taleplerini anlayabilmek önemli. Dijital bir dünyaya doğdular, internetsiz bir dünyayı bilmiyorlar, örgütlenme biçimleri çok hızlı ve mesele odaklı... Gençler eğitimde doğru materyallere, kültür ve sanatta iyi içeriğe ulaşmak istiyorlar. Kütüphanelerimiz, nevmekanlarımız, eğitim-kültür-sanat etkinliklerimiz ile 7/24 iletişimdeyiz. Bağımız hiç kopmuyor. Sentetik duyguları, tepkileri anında fark edip tepki gösteren bir nesil var. Doğal olunca ise hemen aynı frekansa geçebiliyoruz. Ben ve ekibim (ki onlar da genç bir ekip) bu konuda hiç sorun yaşamıyoruz.”

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE SICACIK BİR MÜJDE

Sosyal belediyecilik kapsamında ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Üsküdar Belediyesi, Üsküdar’da ikamet eden üniversite öğrencilerine de doğal gaz faturası için destek vermeye başladı. Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesaplarından yaptığı “öğrencilerimize müjdemiz var” paylaşımı sonrasında merakla beklenen müjdenin ayrıntılarını bir öğrenci evi ziyareti esnasında Üsküdarlı öğrencilere duyurdu. Soğuk kış günlerinde öğrencileri ısıtacak bir destek sağlayan Üsküdar Belediyesi üniversite eğitimi için il dışından İstanbul’a gelen ve Üsküdar’da ikamet eden üniversite öğrencilerinin doğal gaz faturasına 400 TL katkıda bulunuyor.

ÇOCUK ZİRVESİ’NDE MİNİKLER KÜRSÜYE ÇIKTI

Üsküdar Belediyesi’nin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlediği “Çocuk Zirvesi” Nevmekân Sahil’de gerçekleştirildi. Zirvenin “Çocuklar Konuşuyor” başlıklı oturumunda konuşan 8 - 10 yaş arası minikler, kürsüde kardeşlik, akranlık ve arkadaşlık konularına ilişkin görüşleriyle katılımcılara hitap etti. Çocuk Zirvesi’nde konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Çocuklar Allah’ın bizlere büyük bir lütfu. Çocuklar gerçekten dünya hayatının süsü. Üsküdar Belediyesi olarak bu dönemin en önemli, en çılgın projesi olarak Çocuk Köyü yapıyoruz. Beykoz sınırında Küçüksu Mahallemizde Çocuk Köyü projemiz var. Bu projenin şu anda dünyada örneği yok. Bence çocuklarımız da daha doğal bir hayatı, köy ve mahalle hayatını özlüyorlar ve merak ediyorlar” dedi.

“TARİHİ MİRASIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ”

Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediye Başkanlığı görevine geldiği günden itibaren Üsküdar’ın tarihine ve eski yapılarına yönelik yaptığı hizmetler hakkında şu bilgileri veriyor: “Üsküdar bilad-ı selaseden biri. Yani Osmanlı döneminde İstanbul’da sur içinden sonraki en önemli üç bölge Eyüp, Galata ve Üsküdar. Bu da muazzam bir tarihi miras demek. Bizans’tan eserler de var tabii. Cumhuriyet döneminin en önemli sivil mimari eserlerine ev sahipliği yapıyoruz. Dolayısıyla bu konuda görev alanımız çok geniş ve çok derin. Önceliğimiz elbette koruma. Ortaya çıkarma, yenileme, yeni kullanım alanı olarak şehre kazandırma, farklı fonksiyon kazandırma gibi birçok farklı yöntemle tarihimize sahip çıkıyoruz. İlgili bakanlıklar, uzmanlar, akademisyenlerle Üsküdar’ın tarihinden kalan tek bir taşa bile ciddiyetle yaklaşıyoruz. Nevmekanlarımız mesela, dünya belediyecilik çalışmaları açısından örnek dönüşümlerdir. Şehrimizdeki yüzlerce çeşmeyi yine şehirle buluşturmak için büyük bir kurtarma-restorasyon projesini başlattık. Üsküdar tekkeler şehri, Mimar Sinan’ın şehri. Bu yapıların her biri aynı zamanda sanat eseri. Bu Üsküdar’ı açık hava müzesi haline getiriyor. Yeni yaptığımız yurt, cami, kültür merkezi gibi binalarda mimari açıdan tarihsel miras ile modern mimarlık eğilimleri arasında bir denge bulmaya dikkat ediyoruz. Bugün yaptığımız binalar da 3-4 asır sonrasının tarihi yapıları olacak. Özetle tarihi yapıları koruyan, yaşatan, fiziki yapısını bozmadan onlara güncel işlevler kazandıran çizgimizi hiç bozmadan sürdürüyoruz.”

YENİ NEVMEKÂNLAR İLE GEÇMİŞTEN GELECEĞE KÖPRÜ KURULUYOR

Üsküdar Belediyesi, nevmekân Bağlarbaşı, Sahil ve Selimiye’den sonra ilçedeki diğer tarihi miraslarımıza da sahip çıkıyor. Üsküdar’ın kültür miraslarından 1893 yapımı Kandilli’deki Glavany Köşkü ve 1854 yapımı İcadiye’deki Dağ Hamamı aslına uygun şekilde restore edilecek. Bu tarihi mekanlar yeni nevmekanlar olarak yerini almaya hazırlanıyor. Üsküdarlıların yanı sıra İstanbulluların da uğrak noktası olan nevmekânlar, sergi alanları, yeme-içme bölümü, hem dijital hem basılı kitapların yer aldığı kütüphaneleri, kültür sanat etkinlikleri kapsamında yapılan söyleşi, konser, sergi, seminer ve davetleri ile 7’den 70’e herkesi buluşturuyor. GELENEKSEL “ÜSKÜDAR’I GEZİYORUZ” ETKİNLİĞİ Üsküdar Belediyesi, Üsküdar’ın tarihi zenginliklerini anlatmak ve gezdirmek amacıyla ücretsiz olarak sunulan ‘Üsküdar’ı Geziyoruz’ etkinliğini de sürdürüyor. Üsküdar sınırları içerisinde bulunan tarihi binaların yanı sıra yapımı tamamlanan projeleri yerinde inceleme imkânı tanıyan “Üsküdar’ı Geziyoruz” programı gerçek bir kültür turu olarak göze çarpıyor. Etkinliğe katılım sağlayan Üsküdarlılar; Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası, Valide-i Cedid Camii, nevmekan Sahil, Tebessüm Kahvesi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Nakkaştepe Millet Bahçesi, 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Müzesi, Beylerbeyi Sarayı, Çengelköy 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi ve Çamlıca Cami’ni görme fırsatını elde ediyor.

“VALİDE SULTAN GEMİSİ İLE İSTANBUL BOĞAZI’NA MÜHRÜMÜZÜ VURDUK”

“Valide Sultan Gemimiz, hakikaten bizim amiral gemimiz. Gerçekleştirdiğimiz turlarla İstanbul Boğazı’na mührümüzü vurduk” diyen Hilmi Türkmen, “Gemimiz herkese açık hatta bazı günler İstanbul’un farklıilçelerine tahsis ediyoruz. Güzelliğimizi paylaşıyoruz. Bu Boğaz, bu denizler hepimizin. Evet, temelde bir tur gemisi ama kültür-sanat etkinliklerimiz, Ramazan programlarımız için de bizim en güzel platformumuz bu gemi. Turlarımızda simit ve çay ikramımız ve rehberimiz sayesinde tarihimizle coğrafyamızı birleştiriyoruz” şeklinde konuşuyor. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, belediyeye ait olan Valide Sultan Gemisi’nin çok özel ve çok orijinal bir proje olduğunu vurguluyor. Türkmen, her gün bin 500 kişi ile kültür turlarına devam ettiklerini ve şu ana kadar 3 milyona yakın kişinin bu gemiden istifade ettiğini belirtiyor.

ÜSKÜDAR’IN GASTRONOMİ NOKTASI UNCULAR CADDESİ OLACAK

Üsküdar Belediyesi’nin şehir ve yaşam kültürüne katkı sunacak projelerinden biri de Uncular Caddesi Projesi. Anadolu ve Avrupa yakasının en önemli geçiş merkezi olan Üsküdar’ın gastronomi noktası olarak Uncular Caddesi bütün İstanbullulara hizmet verecek. Trafiğe kapalı şekilde ziyaretçilerini ağırlayacak olan Uncular Caddesi yeme içme kültürünün yeni adresi olarak hem mideye hem de göze hitap edecek. Projeyi geçtiğimiz aylarda Üsküdarlılara duyuran Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Caddedeki tüm binaların dış cephelerini yeniledik, balkonları çiçeklendirdik, kaldırımları genişlettik. Caddeyi Üsküdar’ın gastronomi noktası yapacağız. Bu tarz yeni projelerimiz var, devamı gelecek” diyerek yeni prestij projelerin yolda olduğunun da müjdesini veriyor.

7. KİTAP FUARI’NA BÜYÜK İLGİ

Hayata geçirdiği etkinliklerle Üsküdar’ı İstanbul’un kültür sanat merkezi haline getiren Üsküdar Belediyesi tarafından, her sene geleneksel olarak düzenlenen Kitap Fuarı’nın 7.’si gerçekleştirildi. Türk hikâyeciliğinin usta yazarı Mustafa Kutlu’nun onur yazarı olduğu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın konuşmacı olarak katıldığı fuarın açılışına Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek’in yanı sıra İskender Pala’dan Erol Göka’ya Mukadder Gemici’den Beşir Ayvazoğlu’na kadar çok sayıda yazar da katılımlarıyla destek verdi. 7. Kitap Fuarı, kitapseverlerin yanı sıra seçkin yayın evlerini ve Türkiye’nin en sevilen yazarlarını buluşturdu. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen fuar, tüm İstanbulluları kültür ve edebiyat dolu bir yolculuğa çıkardı. 19-27 Şubat tarihleri arasında Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen fuar, Türkiye’nin önde gelen 120 yayınevi ve markasıyla 450 değerli yazarı okurlarla buluşturdu.

“ÜSKÜDAR’DA KİTAP KOKUSU, BOĞAZIN KOKUSUNA KARIŞTI’’

Fuarın açılış konuşmasını yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yayıncılığın bütün aktörlerinin 7. Üsküdar Kitap Fuarı’nda buluştuğunu söyledi. Hilmi Türkmen, ‘’Bu fuar ile her yıl iki yüz binden fazla okurun buluşma noktası oluyoruz. Fuarımızda yazarlar, kitaplar, okurlar, yayıncılar, çevirmenler, çizerler ve editörler buluşuyorlar. Kitap sevgisini artıran, kitap dünyasını büyüten, kültür ve sanata temas eden her girişim memleketin kazanç hanesine yazılan bir artı. Fuarımız genç, dinamik, geniş bir yelpazeye sahip. Bütün İstanbullulara hitap ediyor. 9 gün boyunca Üsküdar’ın kalbi kitap diye atıyor. Kitap kokusu, boğazın kokusuna, denizin kokusuna karışıyor. Hedefimiz çok sayıda gencimizi, kitapseverimizi bu güzel ortamda binlerce çeşit kitap ve yüzlerce yazarımızla buluşturmak” dedi.

HALUK DURSUN KÜTÜPHANESİ HİZMETE AÇILDI

Üsküdar Belediyesi tarafından hayata geçirilen bir önemli proje de Haluk Dursun Kütüphanesi oldu. Elim bir trafik kazasında hayata gözlerini yuman Kültür Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un adını taşıyan kütüphane 16 Aralık tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından belediye hizmet binasının alt katında hizmete açıldı. Açılış törenine İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, eski Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, merhum Haluk Dursun’un eşi Gülşen Dursun, kızı Nilay Dursun, iş adamı Mehmet Kalyoncu ve akademisyenlerin yanı sıra Dursun’un sevenleri ve talebeleri katıldı. Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Kütüphaneleri hayatınızın her anında karşınıza çıkabilecek şekilde yaygınlaştırıyoruz. Üsküdar Belediyesi bu noktada diğer belediyelerin yanında hemen her kuruma örnek olabilecek işlere imza attı ve atmaya devam ediyor.

Nevmekanlar, imza niteliğindeki bu özgün çalışmalar içinde gerçekten göz dolduru yor” dedi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise yaptığı konuşmada şu mesajı verdi: “Haluk Dursun hocamızın idealinde her şeye hep güzel tarafından bakmak vardı. Biz Türkiye’nin hikayesi hep anlatılsın istiyoruz. Bunun tek yolu var, yeni Haluk Dursun’lar yetiştirmek. İşte bu kütüphaneleri 7 gün 24 saat açık tutmak, o idealleri yakalamak. Bizler Üsküdar Belediyesi olarak merhum hocamızın anısını yaşatmak, ismini yaşatmak, ideallerini hep canlı tutmak için bu güzel kütüphaneyi milletimize, özelde gençlerimize armağan ediyoruz.” 40 bin baskılı kitabın yer aldığı Haluk Dursun Kütüphanesi, aynı anda 200 gencin ders çalışmasına imkân sağlıyor. Gençlerin 7 gün 24 saat ders çalışabilecekleri, sınavlara hazırlanabilecekleri sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayan kütüphane, aynı zamanda sosyalleşme imkanı da sunuyor. Kütüphanede gençlere çay, simit, çorba, kek gibi ikramlar da yapılıyor.

ÜSKÜDAR’DAN İDLİB’E 100 TIR’LIK YARDIM

Üsküdar Belediyesi tarafından “İdlib Hiç Olmadığı Kadar Soğuk. Çocuklar Çok Üşüyor” sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında, 100 yardım TIR’ı dualar eşliğinde Üsküdar’dan İdlib’e doğru yola çıktı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in de katılımıyla uğurlanan TIR’lar Harem Otogarı’ndan hareket etti. İçerisinde gıda, ayakkabı, terlik, ev tekstili ürünü, battaniye ve muhtelif giyim eşyası gibi temel ihtiyaçların yer aldığı 100 yardım TIR’ı dualar eşliğinde gönderildi. TIR’ı uğurlamaya Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in yanı sıra İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bir TIR’ın şoför koltuğuna oturan ve TIR’ı süren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, katılımcılara el salladı. Ardından yardım konvoyunu uğurlayan Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, “Bugün çok önemli bir ana tanıklık ettik. Üsküdarlı vatandaşlarımızın, STK’larımızın hazırlamış olduğu 100 TIR’lık yardımı yola çıkardık.

Bu TIR’ların içerisinde giyimden gıdaya, ısınmadan temel ihtiyaçlara kadar birçok ürün var. Bu TIR’larda aslında sadece yardım ürünleri değil Üsküdarlı hemşerilerimizin sevgisi, şefkati ve merhameti var. Oradaki mazlumların, çaresizlerin, kardeşlerimizin yanında olma duygusu var. Yardımlaşmanın zirveye çıktığı bir anı yaşadık. Üsküdar Belediyemizin öncülüğünde hayırsever vatandaşlarımız, STK’larımız, derneklerimiz ile birlikte 15 gün içerisinde toparladığımız yardımlarımızı toplamda 100 TIR’a yükledik ve yola çıkardık. Onlar mutlu olacak, biz de mutlu olacağız” diye konuştu. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, öndeki TIR’ları İdlib’e uğurladıktan sonra, bir TIR’ın direksiyonuna da kendisi geçti. Türkmen, TIR’ı bir süre sembolik olarak kullandıktan sonra, direksiyonu aracın sürücüsüne bıraktı.

HİLMİ TÜRKMEN’E ‘YILIN İLÇE BELEDİYE BAŞKANI ÖDÜLÜ’