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OPET Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk: “KADIN ÇALIŞAN SAYIMIZ 3 YILDA YÜZDE 100’ÜN ÜZERİNDE ARTTI”

Sektörde yaptığı çalışmalarla ‘Opet’se Fark Eder’ mottosuna yakışır projelere imza atan OPET, 2018 yılından bu yana yürüttüğü Kadın Gücü Projesi ile istasyonlarında fark yaratıyor

Ekovitrin Mart 2022 04.03.2022, 12:51 04.03.2022, 13:01
OPET Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk: “KADIN ÇALIŞAN SAYIMIZ 3 YILDA YÜZDE 100’ÜN ÜZERİNDE ARTTI”

OPET, Mayıs 2018’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu ile imzaladığı protokolle başlattığı Kadın Gücü projesini kesintisiz sürdürüyor. Proje 3 senede Türkiye’nin 77 iline yayıldı ve kadın çalışan sayısı 3 bini geçti. Her istasyonunda en az iki kadın hedefiyle başlayan projeyle istasyonlardaki kadın çalışan oranı yüzde 100’ün üzerinde arttı. Kadın Gücü kapsamında çalışan kadınlar yüzde 61 oranında lise, lisans ve yüksek lisans mezunu.Kadın çalışanların vardiya amiri, istasyon müdürü gibi pozisyonlara yükselme şansının da oldukça yüksek olduğunun altı çiziliyor.

“KADIN ÇALIŞAN SAYIMIZ 3 YILDA YÜZDE 100’ÜN ÜZERİNDE ARTTI”

Proje başında kadın çalışanları yadırgayan erkek müşterilerin, durumu benimseyerek onlardan hizmet almayı tercih eder hale geldiğini anlatan OPET Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk, projeyle amaçlarının sektörden başlayarak tüm toplumun ön yargılarını kırmak olduğunu belirtti. Filiz Öztürk, “3 yıl içinde istasyonlarımızdaki kadın çalışan sayımızı yüzde 100’ün üzerinde artırdık. Kadınların, ekonomik ve sosyal hayatın içinde eşit haklarla yer aldıklarında, yaşadıkları toplumlara ve dünyamıza katabilecekleri değer bir gerçek. OPET olarak biz de bu bilinçle kadınların iş hayatına katılımları için teşvik ve destek olma hedefiyle çalışıyoruz. Kadın çalışanlarımızın hem ekonomik hem de sosyal olarak güçlenmelerini sağlamak için çalışmaları yürütüyoruz. Sahada her zaman yanlarında olduğumuz çalışanlarımızın hayatlarında bir fark yaratabilmeleri için kendilerini geliştirmek üzere eğitimler planlıyoruz” dedi.

“ASIL ODAK NOKTAMIZ ÖN YARGILARI YIKMAK”

Filiz Öztürk, “İş hayatında cinsiyet eşitsizliği çok önemli bir konu. Toplumların ilerlemesi ve gelişmesi için kadının hayatın içine katılması gerekiyor. Bunun için de ekonomik özgürlüğünü elde etmesi önemli. Kadının iş gücüne katılmasının ekonomik getirileri olduğu gibi toplumun ve ailenin gelişmesi için de çok önemli bir konu. Bu kadar önemli bir konuda ülke olarak maalesef iyi bir yerde değiliz. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de erkekler arasında istihdam oranı yüzde 58,9 iken kadınlarda bu oran yalnızca yüzde 26,3. Bu oranın arttırılması için herkes çalışmalı, destek olmalı” şeklinde konuştu. Kadın Gücü projesinin bu bilinçle başlatıldığını belirten Filiz Öztürk, “Projemizi kurumsal sosyal sorumluluk projesi statüsünden çıkararak ‘yaşam biçimi’ haline getirmek ve kadının, hayatın her alanında olması için çalışmalar yürütüyoruz.

Asıl odak noktamız kadının yapacağı ya da yapamayacağı işlerle ilgili toplumdaki ön yargıları yıkmak. Akaryakıt istasyonlarından başlayarak fırsat verildiğinde kadının her iş alanında başarılı olabileceğini göstermek” diye konuştu. Kadın istihdamının önemine her fırsatta dikkat çeken Filiz Öztürk, “Kadın Gücü Projesi, istidam sağlanamayan kadınlar için farklı bir kapı açtı, ‘istasyon işi erkek işidir’ klişesini yıktı. Kadınlar, hemcinslerini istasyonlarda görmekten mutluluk duyduklarını belirtiyor ve bize teşekkür ediyor. Aktif olarak iş gücüne katılan kadınlarımızın sayısı arttıkça hem istasyonlarımızın verimliliği artıyor hem de ülkemizde kadın istihdam oranını da yükseltmiş oluyoruz. Amacımız daha önce de belirttiğim gibi sadece kendi markamız için değil bu anlayışın tüm sektöre yayılması ve köklü bir değişim sağlamaktı. Böyle olduğunu görüyoruz ve bundan da büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

KADIN GÜCÜ ÖDÜLLERLE BÜYÜYOR

2021 yılında Stevie International Business Awards’da (IBA) Avrupa’nın “En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi” seçilen “Kadın Gücü”, yaptığı çalışmalarla ulusal ve uluslararası bir çok kuruluşun takdirini kazandı. Stevie Awards for Women in Business’ta (SAWIB) “En İyi Kadın Odaklı KSS Projesi” seçilerek “Altın” ödül aldı. Yapılan iletişim çalışmaları “Yılın İletişim Kampanyası” seçilerek “Altın” ödüle layık görüldü. Proje, Felis Ödülleri’nde; “Kurumsal Sosyal Sorumluluk & Sürdürülebilirlik Bölümü Eşitsizliklerin Azaltılması” kategorisinde Felis’in sahibi oldu. Sosyal medyada yayınlanan reklam fi lmi Mayıs ayında Effi e Ödülleri “Toplumsal Cinsiyet” kategorisinde “Altın” ödül kazandı.

OPETʼTEN KADIN GÜCÜ ORMANI OPET

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Kadın Gücü çalışanlarına anlamlı bir hediye vermek amacıyla 3 ayrı bölgede Kadın Gücü Ormanı’nı hayata geçiriyor. OPET, çalışanları adına Ege Orman Vakfı işbirliğinde 30 bin fi dan dikecek ve adlarına sertifi ka gönderilecek. Proje kapsamında Adana Sarıçam, Elazığ Harput, Bergama Kınık’ta ağaçlandırma yapılacak. Kadın Gücü Ormanları OPET’in sosyal sorumluluk vizyonu ile örtüşecek daha anlamlı bir projeye dönüşecek.

#OPET #filiz öztürk
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