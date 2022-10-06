MUSTAFA BAKLAN: “TÜRK DAMAK TADINI AVRUPALI MÜŞTERİLERLE BULUŞTURUYORUZ”

Türkiye’de sahip olduğu 5 adet tesisle Türk damak tadını Avrupalı müşterilerle buluşturan Suntat Group, 50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Ürün yelpazesinde 3 bin adet ürün bulunan Suntat Group, Avrupa’da yaklaşık 40 bin noktada ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor. Suntat Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan, Suntat Group olarak gıda sektöründe ulaştıkları büyüklüğü, yakaladıkları başarıyı ve hedeflerini Ekovitrin’e anlattı.

Son dönemde yaşanan Ukrayna-Rusya savaşı gıda tedariğinin önemini bir daha gözler önüne serdi. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz?

Tabii ki üzücü bir olay. Rusya ve Ukrayna, gübre, tarım ürünleri, buğday ve tahıllarda büyük bir yere sahip. Türkiye iyi ki bu savaşta taraf olmadı ve bu durum büyük bir avantaj oldu. Türkiye bir köprü rolü üstlendi. Şu anda Avrupa‘nın Rusya ile ticari ilişkileri tamamen kopmuş durumda. Bu savaş, gelip geçecek ama önemli olan bu ortamda Türkiye’nin yerini iyi koruması lazım. Diyalog ortamını ve köprüyü iyi oluşturması lazım. Biz de oradan aldığımız ürünler haricinde başka yerlerden tedarik etmeye çalıştık, gerek Asya gerekse Güney Amerika ülkelerinden getirerek o boşluğu doldurmaya çalıştık. Müşterimizi mağdur etmemeye gayret gösterdik.

“5 ADET ÜRETİM TESİSİNE SAHİBİZ”

Türkiye’deki üretim tesislerinizden kısaca bahseder misiniz?

Türkiye’de 5 tane üretim tesisimiz var. Çorum’da paketleme-eleme tesisi, bulgur fabrikası, çerez kavurma tesisi, onun haricinde Gemlik, Bursa Serbest Bölgesi, Akhisar ve Turgutlu’da tesislerimiz mevcut. Üretimimizin çoğu ihracata yönelik. Hem limana yakın olması hem de sebze ve meyvede verimli bir yerleşim yeri olmasından dolayı Turgutlu’da üretim yapıyoruz. Türkiye’nin bütün bölgelerinden tedarik ettiğimiz ürünleri kendi şirketlerimizde gıda normlarına uygun şekilde hazırlayıp pazarlıyoruz.

“AVRUPA’DA YAKLAŞIK 40 BİN NOKTADA VARIZ”

Ürünleriniz Avrupa’nın kaç noktasına ulaşıyor? Etnik marketler harici Alman marketlerinde de yer alıyor musunuz?

50’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Avrupa’da yaklaşık 40 bin noktada varız. Bunların 5 bini sadece Avrupalı mağazalar zinciri. Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, İtalya ve Avusturalya’da özellikle Avrupalı mağazalar zincirinde 15 bin noktada varız.

WorldFood İstanbul Fuarı’nı değerlendirir misiniz? Fuardan memnun kaldınız mı?

Bu yıl gerçekten çok değişik bir katılımcı ve dizayn olarak WorldFood Fuarı’nı görüyorum. İnşallah böyle devam eder. Pandemiden ve yaşanılan savaştan sonra Türkiye’nin önemi dünyada biraz daha artmış durumda. Gerek ulaşım, gerekse üretim konusunda, Asya’nın Avrupa’ya bağlarının, ulaşım ağlarının, nakliye ücretlerinin çok artmasından dolayı Türkiye’nin önemi biraz daha ön plana çıktı. Bunun da iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Biliyorsunuz uluslar arası bütün fuarlara katılıyoruz. Türkiye’de ve dünyanın diğer ülkelerinde Baktat olarak 37 yıl önce faaliyetlerimize başladık, Almanya’da ise Suntat olarak pazardayız. Almanya pazarında Suntat, diğer ülkelerde hem Baktat hem de Suntat olarak faaliyetteyiz. Gittikçe ürün portföyümüz artıyor, çalışma arkadaşlarımızın sayıları da artıyor.

“TÜRK DAMAK TADINI AVRUPALI MÜŞTERİLERLE BULUŞTURUYORUZ”

Ürün yelpazenizde kaç çeşit ürün mevcut? Özellikle son dönemde hangi ürünleriniz Avrupa pazarında ön plana çıktı?

Şu anda 3 bin 500 barkoda çıktı ürünlerimiz. Bunun yaklaşık 2 bini Türkiye’de, diğer bin 500 adet ise Avrupa ve dünyanın diğer ülkelerine gidiyor. Türkiye’de olmayan, Avrupa pazarında rekabet şansı getirecek ürünleri Suntat olarak pazarlıyoruz. Türk damak tadını Avrupalı müşterilerle buluşturuyoruz.

“SUNTAT’A TALEP ARTTI”

Baktat Suntat olarak kısa ve uzun vadedeki hedefleriniz nelerdir?

Suntat’ın Avrupa’daki talepleri de çok büyük oranda arttı. Avrupalı mağazalarda ürünlerimizin yer almasını hedefliyoruz. Bir çok bölgede de bunu başardık. Uludağ gazozu biliyorsunuz Türkiye’nin milli bir içeceği, şu an için yaklaşık 2 bin 500 TIR ve konteynerden fazla ihracata sahip. Uludağ, sadece pancar şekerinden üretilen gazozları ile dünyanın ve Avrupa’nın vazgeçilmez bir içeceği oldu. Avrupa Birliği, biliyorsunuz içeceğin merkezi. Ama biz bunu 20 yıldır başardık. Sektörde bir çok firmanın da önünü açmış olduk.