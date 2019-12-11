PepsiCo Türkiye’nin Manisa yatırımına ödül!

10 Aralık 2019 – Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden biri olan PepsiCo, Ocak ayında Türkiye ekonomisine kazandırdığı 6’ncı fabrika olan Manisa tesisi ile AmCham 15. Yıl Gala Ödül Töreni’nde, 2018 yılında ‘Türkiye’nin en büyük yatırımını yapan şirket’ olarak ödüllendirildi. PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Ece Aksel’e ödülü, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan takdim etti.

PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Ece Aksel, “14 futbol sahası büyüklüğünde hayata geçirdiğimiz Manisa üretim tesisimizle, başta Türkiye ekonomisine, tarıma ve istihdama katkıda bulunmaktan dolayı oldukça mutluyuz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Sn. Göksel Aşan’ın takdim ettiği bu ödül, bizi çok gururlandırdı’’ diye konuştu.

Yalın üretim gerçekleştirilen ilk fabrika

‘Türkiye’nin en büyük yatırımı’ olarak ödüle layık görülen fabrikanın temelleri 2016 yılında atıldı. 35 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 100 bin metrekarelik alana kurulan tesis, “yalın üretim” uygulamalarına göre tasarlanan ilk fabrika olma özelliğini de taşıyor.