Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN 2019 EKOVİTRİN 2018
BİST
107922
ALTIN
274.612
DOLAR
5.8111
STERLİN
7.6547
EURO
6.4454

PepsiCo Türkiye’nin Manisa yatırımına ödül!

PepsiCo Türkiye, Manisa tesis yatırımı ile “Türkiye’nin en büyük yatırımını yapan şirket’’ olarak AmCham tarafından ödüle layık görüldü.

PepsiCo Türkiye’nin Manisa yatırımına ödül!

PepsiCo Türkiye, Manisa tesis yatırımı ile “Türkiye’nin en büyük yatırımını yapan şirket’’ olarak AmCham tarafından ödüle layık görüldü.

11 Aralık 2019 Çarşamba 15:09
1249 Okunma
PepsiCo Türkiye’nin Manisa yatırımına ödül!

10 Aralık 2019 – Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden biri olan PepsiCo, Ocak ayında Türkiye ekonomisine kazandırdığı 6’ncı fabrika olan Manisa tesisi ile AmCham 15. Yıl Gala Ödül Töreni’nde, 2018 yılında ‘Türkiye’nin en büyük yatırımını yapan şirket’ olarak ödüllendirildi. PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Ece Aksel’e ödülü, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan takdim etti.

PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Ece Aksel, “14 futbol sahası büyüklüğünde hayata geçirdiğimiz Manisa üretim tesisimizle, başta Türkiye ekonomisine, tarıma ve istihdama katkıda bulunmaktan dolayı oldukça mutluyuz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Sn. Göksel Aşan’ın takdim ettiği bu ödül, bizi çok gururlandırdı’’ diye konuştu.

Yalın üretim gerçekleştirilen ilk fabrika

‘Türkiye’nin en büyük yatırımı’ olarak ödüle layık görülen fabrikanın temelleri 2016 yılında atıldı. 35 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 100 bin metrekarelik alana kurulan tesis, “yalın üretim” uygulamalarına göre tasarlanan ilk fabrika olma özelliğini de taşıyor.

Son Güncelleme: 11.12.2019 16:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küreselde hedef büyüten Zühre, e-ticarete açılıyor
Küreselde hedef büyüten Zühre, e-ticarete açılıyor
Anne-bebek sektörü uluslararası platformda buluşuyor
Anne-bebek sektörü uluslararası platformda buluşuyor
Geberit, 3 farklı ürünü Türkiye pazarına sunuyor
Geberit, 3 farklı ürünü Türkiye pazarına sunuyor

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim