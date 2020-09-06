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Pakistanlı yatırımcılar işbirliği için geldiler

PAKİSTAN'DAN YATIRIMCILAR, KÜTAHYA'NIN TAVŞANLI İLÇESİNE GELEREK İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİNDE BULUNDU

Ekonomi 06.09.2020, 11:53
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Pakistanlı yatırımcılar işbirliği için geldiler

Pakistan’dan yatırımcılar, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine gelerek işbirliği görüşmelerinde bulundular.

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da inşası süren konut ve yaşam alanları projesi için görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye’ye gelen yetkililer, Türk firmalarına yatırım çağrısı yaptı.

"Blue World City" projesinin üst yöneticisi Saad Nazır, proje direktörü Arshad Awan ve iş geliştirme danışmanı Kamal Asaaf, İstanbul’da görüşmelerini tamamlayarak Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine geçti.

Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odasının daveti üzerine geldikleri ilçede Oda Başkanı Davut Efe ve Dış İlişkiler Müdürü Hasan Hüseyin Çakmak ile görüşen konuklar, 2017 yılında başlattıkları projeyi 2022’de bitirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Saad Nazır, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe ile yaptığı görüşmede, Türkiye’de çok iyi karşılandıklarını belirterek iş birliklerinin geliştirilmesi yönünde olumlu gelişmeler beklediklerini söyledi. Çalışmaları kapsamında büyük bir cami inşa edeceklerini dile getiren Nazır, "Türk-İslam mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Sultanahmet Camisi’nin aynısını bu şehrimizde inşa edeceğiz. Türkiye’ye Sultanahmet Camisi’ni incelemek için geldik. Aynı zamanda bu cami, Türkiye-Pakistan dostluğunun da bir sembolü olacak." dedi.

Türk firmalarına ve yatırımcılara seslenen Nazır, "Bizler Pakistanlı Müslüman kardeşleriniz olarak sizleri davet etmek için geldik. Ciddi bir yatırımımız var. Çok ciddi ve büyük bir yatırım. Biz buraya okulları, üniversiteleri, hastaneleri, marketleri, alışveriş merkezlerini bekliyoruz. Blue World City 5 milyon metrekarelik alanda bir şehir. Tamamen bütün ürünlerin Türkiye’den olmasını, Türk markalar olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Hasan Hüseyin Çakmak ise Tavşanlı, Domaniç ve Emet ilçelerinde üyelerinin iç ve dış ticaretinin geliştirilmesi, yatırımcılara bölgenin tanıtımıyla ilgili çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. İrtibatlı oldukları Kamal Asaaf’a Tavşanlı’yı da programlarına dahil etmeleri için yaptıkları davet üzerine bu ziyaretin gerçekleştiğini aktaran Çakmak, "Bölgemiz hakkında bilgiler de verdik. Saad Nazır Bey, bu şehir projesi dışında Pakistan-Türk ortaklıklarının gelişmesine de önem verdiklerini ifade ediyor. Tekliflere açık olduklarını belirtiyor. Biz de Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası olarak elimizden geldiğince onları ağırlamaya çalıştık" ifadesini kullandı.

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