İhracat yükleri için Köseköy (Kocaeli) istasyonundan hareket eden Ekol treni, Bulgaristan, Romanya, Macaristan hattını izleyerek Slovakya’nın başkenti Bratislava’da yolculuğunu tamamlayacak. Köseköy’den vagonlara yüklenen altı ihracat dorsesinin, transit süresinin yedi günde tamamlanması bekleniyor.

Sektörde yine bir ilke imza atılarak gerçekleştirilen treyler geçişleriyle Ekol, ihracatçılara zaman ve maliyetten tasarruf sağlarken aynı zamanda daha çevreci bir taşıma çözümü de sunuyor. Ekol, Marmaray hattı üzerinden gerçekleştirdiği treyler geçişleriyle; gaz salınımını minimuma indirmesi, daha az yakıt kullanımı sağlanması, alternatif rotaların varlığı ve taşıma modlarının birbirleriyle uyumu gibi sebeplerden dolayı intermodal taşımacılık kapsamında ekonomik, çevre dostu ve minimum harcama ile maksimum verim gibi avantajlar sağlıyor.