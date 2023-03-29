Toplu iş sözleşmesi imzalandı
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İLE TÜRKİYE SAĞLIK İŞÇİLERİ SENDİKASI ARASINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI.
Düzce Üniversitesi ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Doğan Alıç, Düzce Üniversitesi Genel Sekreteri Nihat Yıldız, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cengiz Tuncer, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı ile sendika temsilcileri ve Düzce Üniversitesi mensupları katıldı.
Düzce Üniversitesi’nin sağlık sektöründe çalışan işçilerini dahilindeki ikinci dönem toplu iş sözleşmesini Düzce Üniversitesi adına Rektör Nedim Sözbir imzalarken, Sendikası adına Doğan Alıç imzaladı.
Programda konuşan Rektör Nedim Sözbir, Toplu İş Sözleşmesi’nin hayırlar getirmesini dileyerek emek verenlere teşekkürlerini iletti. Bir önceki sözleşmeye göre 8 farklı kazanıma dikkat çeken Rektör Sözbir, alın teri kurumadan çalışanların haklarını vermek istediklerini dile getirerek sözlerini sonlandırdı.