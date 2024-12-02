Global Savunma Gelirleri Yükselişte

Rapora göre, ilk 100 şirketin toplam savunma gelirleri 2023 yılında 632 milyar dolara ulaştı. Bu, 2022’deki düşüşün ardından savunma sektörünün yeniden yükselişe geçtiğini gösteriyor. Dünyanın farklı bölgelerindeki artan güvenlik talebi, savunma sanayinde üretim kapasitesini artırdı.

Türk Savunma Sanayi Global Listede

Türkiye’nin savunma sanayindeki yükselişi, bu yıl açıklanan listede de kendini gösterdi. ASELSAN, BAYKAR ve TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii) ilk 100’de yer alarak, Türkiye’nin sektördeki gücünü bir kez daha ortaya koydu.

ASELSAN – 47. Sıra

Listeye 47. sıradan giren ASELSAN, Türkiye’nin lider savunma teknolojileri şirketi olarak dikkat çekiyor. Elektronik sistemler, radar, savunma yazılımları ve haberleşme teknolojilerinde dünya çapında projelere imza atan ASELSAN, her geçen yıl daha da güçleniyor.

BAYKAR – 69. Sıra

Savunma sanayinde insansız hava araçları (İHA) denince akla gelen ilk isimlerden BAYKAR, 69. sırada yer aldı. Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı gibi teknolojik üstünlüğe sahip ürünleriyle dünya genelinde dikkat çeken BAYKAR, birçok ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla sektörün yıldızlarından biri haline geldi.

TUSAŞ (TUSAŞ) – 78. Sıra

Türkiye’nin havacılık ve uzay sanayindeki öncü şirketi TUSAŞ, listeye 78. sıradan giriş yaptı. Yerli savaş uçağı KAAN, taarruz helikopteri ATAK ve insansız hava aracı ANKA gibi stratejik projelerle TUSAŞ, Türk savunma sanayinin global arenadaki önemli temsilcilerinden biri.

Dünyanın Lider Savunma Şirketleri

Listenin zirvesinde ABD’li devler yer alıyor:

Lockheed Martin Corp. RTX Northrop Grumman Corp.

Bu şirketler, global savunma gelirlerinin büyük bir kısmını oluşturuyor.

Türkiye’nin Yükselişi Devam Ediyor

Türk savunma sanayi, yerli üretim ve teknoloji odaklı yenilikleriyle dünyada adından söz ettiriyor. ASELSAN, BAYKAR ve TUSAŞ gibi şirketlerin uluslararası başarıları, Türkiye’yi bu alanda global bir aktör haline getiriyor.

Teknoloji ve Güçte Yeni Dönem

Türk savunma sanayinin bu başarısı, sektördeki kararlı yatırımların ve yenilikçi stratejilerin bir sonucu. Yerli ve milli projelerin gücüyle, Türkiye’nin savunma sanayindeki liderlik konumunu daha da ileri taşıması bekleniyor. 2023 listesi, Türk savunma sanayinin global rekabetteki yerini sağlamlaştırdığını bir kez daha ortaya koyuyor.