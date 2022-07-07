Bashak İlhan

"Pandemi işimizi omzumuza astığımız bilgisayara, hobilerimizi birkaç uygulamaya, sevdiklerimizi ise cep telefonlarımıza taşıdı. Biz ise istediğimiz her yerdeyiz, dolayısıyla pek çoğumuz gönüllü bir dijital göçebeyiz. Okulumuz, işimiz, sosyal yaşamımız kısacası hayatımızın çok önemli bir bölümü artık biz neredeysek orada."

Koronavirüs ile birlikte fiziksel dünyadan dijital hayata göç ettik ve etmeye de devam ettiğimiz için bu durumu şimdilik sevmişiz gibi duruyor. Artık günlük hayatımızı bir internet bağlantısına ihtiyaç duymadan sürdürmemiz pek mümkün gözükmüyor. Bu denli büyük bir değişim ve gelişim beraberinde yeni kavramların da ortaya çıkmasına neden oldu. Dijital göçebeliği yeni dünyanın dip dalgası olarak tanımlayabiliriz. Dijital göçebelerin sayısı tüm dünyada neredeyse 35 milyon oldu. Eğer dijital göçebeler bir ülke olsaydı, nüfus büyüklüğüne göre dünya genelinde 41. sırada olup Kanada ve Fas’tan hemen sonra yer alırdı. Artık 28 ülke, altı ay veya daha fazla geçerliliği olan dijital göçebe dostu vizeler vermeye başladı. Dijital göçebelerin yüzde 49’u kadın, yüzde 51’i erkek. ABD, Portekiz, Almanya ve Brezilya olmak üzere dört ülkede yoğunlar. Bu ülkelerin toplamı dünya genelinin yarısını oluşturuyor. Yüzde 47’si henüz 30’lu yaşlarında. En yaşlısı ise 72 yaşında. Dijital göçebelerin yüzde 37’si yüksek lisans derecesine sahip. Dijital göçebelerin çoğu kendi işlerini yapıyor. Yüzde 17’si ise şirketler tarafından istihdam ediliyor. Yüzde 23’ü başka bir yere kıyasla evlerinde ya da konaklama yerlerinde çalışmayı tercih ediyor. Aralarındaki en yaygın meslekler pazarlama, bilgi teknolojileri, tasarım, yazarlık ve e-ticaret. Ekonomiye kattıkları değer ise yaklaşık 787 milyar dolar. Dijital göçebelerin aylık ortalama kazançları bin 875 dolar, bu da yıllık 22 bin 500 dolar ediyor. Yaşam kararları özgürlük üzerine kurulu ve baktıkları iki ana faktör; yaşam maliyeti ile hızlı ve erişilebilir internet.

DİJİTAL GÖÇEBELER FREELANDERS İLE İLETİŞİMDE

Dijital göçebelerin en çok zorlandıkları konu ise birbirlerine ulaşma. Bu konuda Amerika’da farklı bir proje de bulunuyor. Bir online ülke statüsünde olan Freelanders Platformu, dünyadaki dijital göçebeleri bir arada tutan bir uygulama olma özelliği taşıyor. Teknolojiyi hayat kurtarmak ve özgürlük için kullanan, dünyayı gezen, gezerken iyi işlere imza atan, eğitimli, kültürlü dijital göçebeler Freelanders uygulamasında buluşuyor. Burası bizim yeni dünyamız. Çalışırken iş ortaklığı yapabileceğimiz kişileri de buradan buluyoruz, öğle molamızda yüzebileceğimiz nehir önerilerini de paylaşıyoruz, hatta bulunduğumuz yerlerde tanışıp güneşi beraber batırmak için de yine burada bir araya geliyoruz.