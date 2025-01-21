Güney Sınırında Ulusal Acil Durum İlanı

Trump’ın ilk kararı, ABD’nin güney sınırında ulusal acil durum ilan etmek oldu. Bu adımla birlikte Savunma Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı'na sınıra ek kaynak ve personel tahsis edilmesi için yetki verildi. Ayrıca Ulusal Muhafızlar, sınır güvenliği için görevlendirildi. Trump, bu kararın gerekçesini, “Sınırlarımız tehdit altında. Bu, Amerika’nın egemenliğine ciddi bir saldırıdır” sözleriyle açıkladı.

Biden Politikalarına Büyük Geri Dönüş

Trump, Oval Ofis’teki ilk gününde, Biden yönetiminin birçok politikasını geri çeviren başkanlık emirlerini imzaladı:

Paris İklim Anlaşması’ndan Çekilme: ABD, bu anlaşmadan bir kez daha ayrıldı.

ABD, bu anlaşmadan bir kez daha ayrıldı. Göçmen Aileleri Görev Gücünün Dağıtılması: Biden yönetiminde oluşturulan ve göçmen aileleri birleştiren yapı kapatıldı.

Biden yönetiminde oluşturulan ve göçmen aileleri birleştiren yapı kapatıldı. Küba’nın Terör Destekleyen Devlet Statüsünün Geri Getirilmesi: Biden’ın bu statüyü kaldırma kararı iptal edildi.

Biden’ın bu statüyü kaldırma kararı iptal edildi. Batı Şeria Yaptırımlarının İptali: Yahudi yerleşimciler üzerindeki yaptırımlar kaldırıldı.

Yahudi yerleşimciler üzerindeki yaptırımlar kaldırıldı. Yapay Zeka Düzenlemelerinin İptali: Teknoloji politikaları yeniden şekillendirildi.

Doğumla Vatandaşlık Hakkı Kalkıyor

Trump, doğumla vatandaşlık hakkını sona erdiren bir kararnameye imza attı ve bu konuda anayasa değişikliği çağrısı yaptı. “Doğumla vatandaşlık artık tarih olacak” dedi.

6 Ocak Kongre Baskını Davalarına Af

Trump, 6 Ocak 2021’deki kongre baskınıyla ilgili suçlanan yaklaşık 1.500 kişiye af çıkardı. Af kapsamına aşırı sağcı grupların üyeleri de dahil edildi. “Bu kişiler haksız yere yargılandı” diyen Trump, Adalet Bakanlığı’na kalan davaların düşürülmesi talimatını verdi.

DSÖ’den Çekilme Kararı

Trump, ABD’nin Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) çekileceğini duyurdu. Bu kararı, DSÖ’nün Covid-19 salgınına müdahalesindeki eksiklikler ve Çin üzerindeki etkisi nedeniyle aldığını belirtti.

Ticaret ve Ekonomi Politikalarında Radikal Değişiklikler

Trump, Kanada ve Meksika’dan yapılan ithalata %25 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Çin’den yapılan ithalatlara yönelik cezai tarifelerin de devam edeceğini vurguladı.

Uyuşturucu Kartellerine Sert Önlemler

Uyuşturucu kartellerini yabancı terör örgütü ilan eden Trump, bu örgütlere karşı daha sert yaptırımların uygulanacağını duyurdu. “Karteller, ulusumuz için büyük bir tehdittir” dedi.

“Amerika’nın Güçlü Dönemi Başlıyor”

Trump, Oval Ofis’teki ilk gününde verdiği mesajla dikkat çekti:

“Amerika’nın güvenliğini ve egemenliğini korumak için her türlü önlemi alacağız. Bu ülkeyi yeniden güçlü, gururlu ve büyük bir ulus yapacağız. Amerika’nın güçlü dönemi şimdi başlıyor.”

Trump’ın ilk adımları, hem ülke içinde hem de uluslararası arenada geniş yankı uyandırdı. Tartışmaların artması beklenirken, alınan kararların sonuçları ilerleyen günlerde daha net görülecek.