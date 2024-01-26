Bu yıl düzenlenen İstanbul Uluslararası Mobilya Fuarı (IIFF 2024), Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı olarak öne çıktı.

Fuarın en dikkat çekici standı olan Doğtaş, özel tasarımlarıyla büyük beğeni topladı. Doğtaş, 2024 yılının yeni koleksiyonları ve ev dekorasyon ürünleriyle katılımcılara çeşitli seçenekler sunarak fuarın ilgi odağı oldu.

Doğtaş, Cumhuriyetimizin 100. Yılı için özel olarak tasarladığı "Monument" adlı özel ürünüyle de öne çıkarak saygı duruşunda bulundu. Yatak odası takımlarından yemek odalarına, koltuk takımlarından genç odalarına kadar geniş bir ürün yelpazesi ile IIFF 2024 mobilya fuarında yer aldı.

IIFF 2024 Fuarında Tasarım ve Zanaatin Buluşmasıyla Fark Yarattı

Doğtaş Marka ve Ürün Direktörü Çağrı Öztürk, tasarımın ustalığı mottosuyla Monument'in oluşumunda zanaatkarların tarzını benimsediklerini belirterek, "Bu sanat objesi ürünümüz Doğtaş'ın vizyoner bakışını, kültürümüze olan bağlılığını ve geçmişten geleceğe uzanan bir yolun hikayesini anlatıyor" dedi. Çağrı Öztürk "Cumhuriyetimizin 100. Yılı ve ikinci yüzyılın ilk ürünü olarak adlandırdığımız bu sanat objesi olarak nitelendirdiğimiz ürünümüz fuarın gözdesi olarak dikkatleri üzerine çekti. Sınırlı sayıda üretilen "Monument" tasarımı bakır, ahşap, cam ve traverten gibi dört ana elementin birleşimiyle oluşturuldu. Bu özel ürün, Diyarbakır'daki zanaatkarlarla işbirliği yapılarak, sanat ve zanaatin kalbinde birleşti” şeklinde konuştu.

Sanal Mağaza Deneyimlemesi Keyifli Anlar Yaşattı

Fuarın dikkat çeken diğer bir özelliği ise Doğtaş'ın sunduğu VR teknolojisi oldu. Misafirler, seçtikleri mobilyanın evlerinde nasıl duracağını VR teknolojisi sayesinde deneyimleyebildi. Ayrıca Doğtaş'ın sanal mağazasında gezinmek de ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. Doğtaş, evcil hayvan dostu kumaş ürünleri ile de ilgi gördü.

Doğtaş Mobilya, IIFF 2024 İstanbul Mobilya Fuarı'nda sergilediği başarılı performans ve yenilikçi ürünleriyle mobilya sektöründeki liderliğini bir kez daha kanıtlamış oldu.