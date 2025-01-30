Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Balıkesir'in Burhaniye ilçesi sahilinde denizin renginin değişmesi üzerine İskele Mahallesi, Adyar mevkisinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi'nin atık su terfi merkezi şebeke hattı ve Burhaniye Atıksu Arıtma Tesisi'nin derin deniz deşarj hattından dereye atık suyun döküldüğü belirlendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi'ne Çevre Kanunu kapsamında 668 bin 667 lira idari ceza uygulanarak savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Söz konusu olumsuzluğun düzeltilmesi için Bakanlık gözetiminde çalışmalar devam ediyor.

Editör: Bekir YILMAZ