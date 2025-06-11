DEİK/Türkiye Lojistik İş Konseyi, Türkiye Pavilyonu Resepsiyonuna, T.C. Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, DEİK/Lojistik İş Konseyi Başkanı Barış Dillioğlu, Türk Hava Yolları Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Ali Türk, DEİK/Lojistik İş Konseyi Başkan Yardımcısı Alp Çapa ve dünyanın dört bir yanından lojistik profesyonelleri katıldı.

Erdoğan: “Türkiye, bölgesel lojistik merkez olma yolunda ilerliyor”

T.C. Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, Türkiye’nin lojistik potansiyelini ve Almanya ile güçlü ticari ilişkilerini vurguladığı konuşmasında, “2024 yılında ihracatımız 262 milyar dolar seviyesine ulaşırken, bu ticaretin yüzde 40’ı AB ülkeleriyle gerçekleşti. Almanya, 55 milyar avroluk hacmiyle en büyük ticaret ortağımız. Almanya’da yaşayan 3,5 milyonluk Türk toplumu ve 8.000’den fazla Alman firmasının Türkiye’deki yatırımları bu ilişkinin derinliğini yansıtıyor” dedi. Türkiye’nin Orta Koridor, Kalkınma Yolu ve Bakü–Tiflis–Kars Demiryolu gibi stratejik projelerle bölgesel bir lojistik merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Erdoğan, Bu yılki fuarda Türkiye’nin 88 firma ile yer almasının önemli bir başarı olduğunu vurgulayarak, “Bu katılım sayesinde, ev sahibi Almanya hariç en fazla firma ile temsil edilen ilk 5 ülke arasındayız” dedi.

Dillioğlu: “Türkiye Pavilyonumuz, Türkiye’nin uluslararası iş birliğine verdiği önemi de yansıtıyor”

DEİK/Türkiye Lojistik İş Konseyi Başkanı Barış Dillioğlu “Transport Logistic Fuarı’na üst üste üçüncü kez katılım sağlıyoruz. Bu yıl, tasarımı ve temsil gücüyle öne çıkan güçlü bir Türkiye Pavilyonunda 20 firmamızla birlikte yer alıyoruz. Bu pavilyon, yalnızca lojistik sektöründeki kabiliyetimizi değil, aynı zamanda Türkiye’nin uluslararası iş birliğine verdiği önemi de yansıtıyor. Toplam dört gün süren fuar boyunca Türk firmalarımız çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirerek, yeni iş bağlantıları kurma fırsatı yakaladılar. Avrupa lojistik pazarında Türkiye’nin etkinliğinin artırılması yönünde önemli temaslarda bulunuldu. Lojistik İş Konseyi olarak hedefimiz, iki yıl sonra, daha büyük bir alanda, daha fazla firmayla Türkiye’nin lojistik gücünü dünyaya daha da güçlü bir şekilde taşımak” dedi.

Türk: “Türkiye, gönülleri birleştiren bir ülke olma yolunda ilerlemektedir”

Türk Hava Yolları Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Ali Türk ise, “Türkiye, yalnızca coğrafi avantajlarıyla değil, güçlü lojistik altyapısı ve sağlam iş birlikleriyle de kıtaları ve gönülleri birleştiren bir ülke olma yolunda ilerlemektedir. T.C. Münih Başkonsolosluğu ve DEİK/Lojistik İş Konseyi’ne bu etkin buluşmayı mümkün kıldıkları için teşekkür ederiz. Air Cargo Europe vesilesiyle yapılan bu görüşmelerin, kalıcı iş birliklerine ve bereketli ortaklıklara dönüşmesini temenni ediyoruz” dedi.

Çapa: “Türkiye’nin gücünü dünyaya taşıyan DEİK ile birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz”

Arkas Holding Liman ve Terminal İşletmeleri Başkan Yardımcısı ve DEİK Lojistik İş Konseyi Başkan Yardımcısı Alp Çapa, Arkas Holding Liman ve Terminal İşletmeleri Grubu’nun, Türkiye’nin lojistik gücünü pekiştiren en önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirtti. Çapa, “Stratejik konumdaki limanlarımız ile gemi operasyonlarından otomotiv lojistiğinin özel ihtiyaçlarına, intermodal taşımacılıktan dijital çözümlere kadar entegre bir hizmet ağı sunuyor ve ülkemiz için yüksek katma değer sağlıyoruz. 30 yıllık geçmişiyle Türkiye ekonomisinin dinamiklerini güçlendirmek ve Türkiye’nin gücünü dünyaya taşımak için faaliyet gösteren DEİK’in bir parçası olmak bizler için çok kıymetli. DEİK’in desteğiyle grubumuzu ve faaliyetlerini Türkiye Pavilyonu’nda dünyaya tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Etkinlik sponsorları ise, Turkish Cargo ve Marport oldu.