HABER: ALİ KARABAŞ

2007 yılında Levent Sadık Ahmet tarafından kurulan ve merhum Dr. Sadık Ahmet’in ilkeleri üzerine inşa edilen DCT Trading, halka arz sonrası elde ettiği kaynaklarla yeni yatırımlarını kamuoyuna duyurdu.

2000’li yılların başında pamuk ticaretiyle yola çıkan ve kuruluşu 2007 yılına dayanan DCT Trading, merhum Dr. Sadık Ahmet’in ilkeleriyle yoğrulan ve Levent Sadık Ahmet’in liderliğinde şekillenen bir iş anlayışıyla, bugün pamuk ticaretinden yapay zekâ destekli finansal teknolojilere kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor.

2025 yılının ilk üç ayında hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 artarak 1,4 milyar TL olan DCT, bu sonuçla 2024 yılı toplam hasılatının yüzde 56’sını 2025 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirmiş oldu.

Brüt kârı geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 258 oranında artarak 151 milyon TL’ye çıkan şirketin 2024 yılındaki görünümü 2025 yılı ilk çeyreği itibarıyla pozitife döndü.

DCT Trading'in net kârı 2025 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 233 artışla 24 milyon 136 bin olarak gerçekleşti.

Tarımdan teknolojiye uzanan yatırımlarıyla dikkat çeken DCT Trading’in Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet, şirketin 2025 yılı birinci çeyrek performansını ve gelecek hedeflerini Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş’a özel olarak değerlendirdi.

Özsermaye büyüklüğü yüzde 9,2 arttı

Ekonomi basını ile ilk kez bir araya gelen ve şirketin birinci çeyrek verilerini değerlendiren DCT Trading Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet, “Şirketimizin ürün gamında çeşitlendirmenin etkisi ile bu yıl boyunca aylık bazda iyileşme öngörülmektedir.

Şirket, 2024 yılı içerisinde birçok yatırım ve iştirak edinme faaliyetinde bulundu. Bu çalışmalardan hedeflenen sonuçlar daha ilk yılında meyvesini vermiştir. Gelir tablosuna yansımayan ama kapsamlı gelirlerde gösterilen 73,6 milyon TL değer artış kazancı da bunu göstermektedir” dedi.

Halka arzdan sağlanan fon sayesinde şirketin güçlü nakit varlığını korumaya devam ettiğine dikkat çeken Levent Sadık Ahmet, “Şirketin özsermaye büyüklüğü 2024 sonunda 869,8 milyon TL iken, 2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 9,2 artarak mart ayı sonu itibarıyla 950 milyon TL seviyesine ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.

Yatırımlar halka arzdan güç aldı

Halka arza ilişkin bilgi veren Levent Sadık Ahmet, “2024 Temmuz ayında 505 milyon TL büyüklüğündeki halka arzı başarıyla tamamlayan DCT Trading, arzdan net 373 milyon TL gelir elde etti. Bu kaynağın; yüzde 40’ı işletme sermayesine, yüzde 40’ı depo ve çırçır fabrikası yatırımlarına, yüzde 10’u şirket kuruluşu ve iştirak edinimine ve kalan yüzde 10’unu yurt dışı tarımsal kapasite artışına ve GES yatırımına ayrılmış durumda” dedi.

Avrupa’da güçlü iki varlık YAKA ve BLUEFARM

DCT’nin Yunanistan merkezli iki bağlı ortaklığı olan YAKA ve BLUEFARM, Avrupa’daki büyük zincir marketlere doğrudan kiraz ve yaban mersini tedariki sağlıyor.

2015 yılında Ata toprakları olan Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesinde kurulan YAKA IKE ile kiraz işleme ve ihracatına adım atan şirket, Avrupa’ya sertifikalı ürün tedariki sağlarken bölge halkına da ekonomik katkı sunuyor. YAKA, aldığı BRC AA+ ve IFS yüzde 100 kalite sertifikalarıyla bölgesel liderlik iddiasını güçlendiriyor.

2021’de kurulan BLUEFARM IKE ise yaban mersini üretimiyle dikkat çekiyor; üretimde kadın istihdamını ön plana çıkaran proje, organik tarımda sürdürülebilirliği destekliyor.

BLUEFARM ise toplam 50 bini aşkın yaban mersini fidanı ile bu yıl 40 ton, yapılacak yeni yatırımlar ile 2030 yılında ise 400 tonluk yıllık üretim ve ticaret kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

2020 sonrası ürün gamını genişleten DCT Trading, pirinç, mısır ve buğday ticaretine de ağırlık verdi. Buna ek olarak inşaat malzemeleri sektöründe de varlık gösteren DCT Trading, 2025 yılı içerisinde savunma sanayi sektöründe ticari faaliyetlere başlamayı hedefliyor.

Pamuk fiyatlarını beş gün önceden tahmin ediyor

DCT Trading, teknoloji alanındaki yatırımlarıyla da öne çıkıyor. Halka arz sonrasında, 2024 yılında kurulan İzmir merkezli Pulse Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş.’nin kurucu ortaklığı gerçekleştirildi. Levent Sadık Ahmet’in verdiği bilgiye göre, Pulse tarafından üyelerine toplulaştırılmış veri hizmeti, yapay zekâ tabanlı analiz ve öngörü hizmetleri sunan Yatırımcı.AI platformu da yakında üye kabulüne başlayacak. Ayrıca 2024’te New York Pamuk Borsası'nda pamuk fiyatlarını beş gün önce tahmin eden Cotcast AI ve yine ham petrol, altın ve gümüş emtiların gelecek fiyatlarını yapay zekâ modelleri ile tahminleyen TRK Technology’e yapılan ortaklıklarla, emtia piyasalarındaki dijital dönüşüme katkı sunuyor.

2025 yılı itibarıyla savunma sanayisine de adım atan şirket, NORM Technologies ile yaptığı iş birliğiyle KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) koruyucu sistemler ve balistik ürünlerin satış süreçlerine dahil oldu. Bu adım, DCT Trading’in yüksek katma değerli alanlara yönelme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Lisanslı depoculuk ve Türkiye’de yaban mersini üretimi için adım atıldı

2025 yılında lisanlı depoculuk başvurusu T.C. Ticaret Bakanlığı’na yapıldı. DCT Trading, 2025 yılı içerisinde pamuk üretiminin yoğun olduğu bir bölgede hem Şirketin kendi ihtiyaçları hem de üreticiler, çırçır fabrikaları ve uluslararası oyuncular için güvenilir bir çözüm ortağı hedefliyor.

İhracat vurgusu

“2025 yılı ilk çeyreğinde hasılatı 1 milyar 368 milyon lira olan DCT Trading, başta Pakistan, Çin, Vietnam, Hindistan, Endonezya gibi ülkeler olmak üzere talep olan her bölgeye pamuk ihracatı yaparken, ürün gamını genişletip faaliyet çeşitlendirmesi ile önemli bir güç kazanırken, kiraz ve yaban mersini üretimi ve satışlarıyla da Avrupa pazarında büyümeye devam ediyor” diyen, kurucu Levent Sadık Ahmet, şirketin vizyonunu şu sözlerle özetledi:

“Tarımda sadece ürün değil, güven ticareti yapıyoruz. Bugün pamuktan teknolojiye uzanan bir ekosistem kurduk. Bu ekosistem, sürdürülebilir büyümeyi, şeffaflığı ve topluma katkıyı temel alıyor. DCT, sadece bir şirket değil, değer üreten bir yaşam modeli haline geliyor.”