Güneş enerjisi başta olmak üzere, yenilikçi enerji çözümleri geliştiren firma, sürdürülebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımlarla hem yurtiçinde hem de global pazarlarda büyük bir etki yaratıyor. CW Enerji, çevre dostu ürünleri ve sıfır emisyon hedefiyle sektördeki öncü pozisyonunu her geçen gün güçlendiriyor. CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, EİF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’nda Ekovitrin’e verdiği röportajda hem sektörel değerlendirmelerde bulundu hem de CW Enerji'nin yeni projelerini anlattı.

EİF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı'ndayız. Görkemli standınıza ilginin oldukça yoğun olduğunu görüyoruz. Sizden öncelikle sektörle ilgili genel bir değerlendirme alabilir miyiz? Ayrıca bu fuarda sunduğunuz yenilikler nelerdir?

Tarık Sarvan: Sektörümüz her geçen yıl daha da büyüyor ve bilinir hale geliyor. Küresel ekonomik krizler tabii ki ülkemizi de etkiliyor; bu da finansal altyapıyı zorlaştırıyor. Büyük işler yapan firmalar olarak finansmana erişimin kolay olduğu dönemlerde çok daha verimli çalışabiliyoruz. Bugün de burada yerimizi aldık ve çok verimli bir fuar olduğunu söyleyebilirim. Katılım oldukça güzel.

Fuar boyunca birçok yeni ürünümüzü sergiliyoruz. Büyük santrallerin yanı sıra evlerde, okullarda, hastanelerde kullanılabilecek yeni çözümler geliştirdik. Ayrıca hidrojenle enerji üreten sistemler üzerine çalışmalarımız var. Bu teknolojiyi Avrupa’da ilklerden biri olarak fuarda sergiliyoruz. H2 ile enerji üretebilen sistemlerimizi hem yatırımcılarımıza hem de sektördeki mühendislerimize tanıtıyoruz. Gelecek güneş enerjisi ve hidrojende. Bu alanda Türkiye’de ve dünyada öncü firmalardan biriyiz ve bu teknolojiyi ticari hale getirdik. Bunun gururunu yaşıyoruz.

Sıfır emisyon projenizle alakalı bir alan görüyoruz. Bu konuda bize biraz daha bilgi verebilir misiniz?

Tarık Sarvan: Bizim hedefimiz, dünyanın en temiz hidrojenini üretmek. Artık fabrikalar enerjilerini güneş panellerinden ve depolama sistemlerinden alıyor. Ancak biz bu sisteme hidrojeni de eklemek istiyoruz. Sıfır emisyon hedefiyle yenilenebilir enerji kaynaklarını ve hidrojeni birleştirmek üzerine çalışıyoruz.

CW Enerji, 2024 yılına hızlı bir giriş yaptı. İlk dokuz ayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Tarık Sarvan: 2024 yılının ilk dokuz ayını geride bıraktık ve ekonomik krizlere rağmen CW Enerji olarak çok başarılı bir yıl geçirdiğimizi söyleyebilirim. Birçok firmanın zorlandığı bir dönemde biz kar açıkladık. Bu da globale yayıldığımızı ve birçok pazarda etkin olduğumuzu gösteriyor. Hem Türkiye’de hem de yurtdışında başarılı sonuçlar elde ettik.

Ancak para piyasalarında bir durgunluk var. Finansmana erişim zorlaştı ve bankalar kredi vermekte temkinli davranıyor. Bu sadece Türkiye’ye özgü bir durum değil; Avrupa’da, Amerika’da ve Uzakdoğu’da da benzer bir tablo var. Buna rağmen biz yatırımlarımızı sürdürüyoruz, yeni pazarlar keşfetmeye devam ediyoruz ve yeni ürünler geliştiriyoruz.

CW Enerji olarak halka arz olmuş bir firmayız ve uzun vadeli yatırımcılarımızla birlikte yolumuza devam edeceğiz. Yenilenebilir enerji, ceviz ağacı gibidir; bugün dikersiniz, meyvesini birkaç yıl sonra alırsınız. Biz bu alana inanan ve yatırım yapanlarla birlikte daha güzel günlere ulaşacağımıza inanıyoruz. Teknolojiye yön veren bir firma olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKAN YARDIMCISI ZEKERİYA COŞTU'DAN CW ENERJİ STANDINA ZİYARET

CW Enerji standını Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu ziyaret etti. Cw Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Zekeriye Coştu’ya firmanın çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Zekeriya Coştu CW Enerji standında Ekovitrin’e yaptığı açıklamada: “Enerji sektörü Türkiye'nin önemli sektörlerinden stratejik bağımsızlığın rekabet gücü açısından önemli sektörlerinden birisi ve bugün de burada sektörün önemli temsilcileri ile bir aradayız. Biz sektörün geleceğine inanıyoruz önemine inanıyoruz ve bakanlık olarak da bu sektörü kuvvetli bir şekilde desteklemeye gayret gösteriyoruz. Çok verimli ve etkili bir fuar olduğunu gözlemledim. İnşallah tüm katılımcılar için de verimli bir etkinlik olur.” İfadelerini kullandı.

Ekovitrin’den Ali Karabaş’ın “Enerji üretiminde yerli ve milli üretim oranı her geçen gün artıyor bu konuda neler söylersiniz?” sorusunu ise Zekeriya Coştu: “Tabii stratejik alanlarda iki yerli üretim yetkinliklerine sahip olmanın önemini her geçen gün farklı bir olayda müşahede ediyoruz. Bu da bizim için stratejik bir alan. Türkiye'de öncelikle üretim kaynaklarımızı çeşitlendirmemiz lazım enerjide farklı kaynaklardan özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarında üretim kapasitemizi arttırmamız gerekiyor. Diğer taraftan bu üretimleri yaparken kendi geliştirdiğimiz teknolojilerle ürünlerle üretilen cihazlarla bu üretimler yapıyor olmamız çok kritik. Çok büyük bir ekonomiden bahsediyoruz bu ekonomiyi ülkemize en fazla katma değer oluşturacak şekilde değerlendirmemiz lazım. Yerli üretim endüstrimiz bizim göz bebeğimiz. Türkiye panel üretim alanında Avrupa'da bir numara şimdi İnşallah biz bunu hücre tarafında da geliştiriyor olacağız. Önümüzdeki dönemde Türkiye'yi Güneş hücresi üretiminde de bölgenin hatta dünyanın en önemli üretim üstlerinden biri haline getirmek istiyoruz hedefimiz bu. Hit 30 programı adında bir program ilan ettik ve bu programda güneş enerjisi yatırımlarına ve rüzgar enerjisi yatırımlarına özel bir pencere açtık ve özel bir çağrı ilan ettik ve bu sektördeki yatırımları güçlü bir şekilde destekleyeceğimizi tüm kamuoyuna hatta dünyaya duyurmuş olduk. Yatırımcılarımızı bekliyoruz inşallah önümüzdeki dönemde bu yatırımları ülkemize kazandıracağız.” şeklinde cevapladı.