Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Murat ve Alime Fidan alisini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Erdoğan çifti aile ile birlikte iftar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Murat ve Alime Fidan ailesine yaptıkları iftar ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan'ın ruhu, bir sofranın etrafında birleşen yüreklerde saklıdır. Değerli Fidan ailesinin ev sahipliğinde samimiyeti, muhabbeti ve dayanışmanın sıcaklığını paylaştık. Bu kıymetli akşam ve içten misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Sofralarından bereket eksik olmasın" dedi.

Emine Erdoğan paylaşımda, iftar ziyaretine ilişkin fotoğraflara da yer verdi.