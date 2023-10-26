Crown, transpaletten forklifte, sipariş toplayıcıdan istifleyiciye kadar her ihtiyacı karşılayan ileri teknolojiye sahip birçok yeni depo ekipmanını envanterine ekleyerek, depo çözümleri sunmaya devam ediyor. Satış öncesi danışmanlığı ile depo ortamlarını yerinde analiz eden ve maksimum verimliliği sağlayacak fonksiyonel depo ekipmanlarını öneren Crown, iş ortaklarının tüm gereksinimlerini karşılarken maaliyetten tasarruf etmelerini de sağlıyor. Operatörlere yönelik düzenlediği teorik ve pratik eğitimleriyle verimliliği artıran ve ekipmanların daha uzun süre etkin çalışmalarını sağlayan Crown, yaygın satış sonrası hizmetleriyle yetkin bakım ve onarım hizmeti sunuyor.

Yeni ESR 1000 reach truck serisi ile işler daha kolay

Crown’un Reach Truck ürün gamındaki yeni ESR 1000 serisi kolay kullanım özellikleriyle depolardaki yüklerin kolay bir şekilde hareket etmesine katkı sağlıyor. Gene işletim sistemini bünyesinde barındıran ve özel kullanıcı optimizasyonuna sahip olan yeni ESR 1000 serisi, operatörlerden bakım teknisyenlerine ve yönetim ekibine kadar tüm kullanıcıların işini kolaylaştıran birçok özelliği bünyesinde topluyor. Kullanıcıların ihtiyaçlarına göre tasarlanmış Gena işletim sisteminin sunduğu veriler sayesinde kullanıcılar, işlerini daha iyi analiz ederek verimli hale getirirken, işletmeler daha verimli çalışmalar gerçekleştirebiliyor.

Yeni C-D serisi dizel forkliftler ile performans ve verimlilik bir arada

Crown’un yeni nesil dizel forklift serisinde bulunan modeller, kullanıcı ihtiyaçlarına en iyi yanıtı verirken istifleme sürecine de büyük katkı sunuyor. Avrupa standartlarında üretilen yeni nesil turbo dizel Stage V motora sahip olan C-D serisi dizel forkliftler, otomatik rejenerasyon sistemiyle performansını her zaman koruyor. Otomatik rejenerasyon sırasında forklift çalışmaya devam edebiliyor, böylece planlanan işler zamanında tamamlanabiliyor.

Dizel Forkliftler Lansmana Özel 836,20 Euro’dan Başlayan Fiyatlarla

Crown Depo Çözümleri sunduğu kampanyalar ile de iş ortaklarının tüm süreçleri destekliyor. İş Leasing ile lansmana özel sunduğu kampanya kapsamında Crown CD 30 – 35 serisi dizel forkliftler; %30 peşinat, aylık 836,20 Euro + %1 kdv’den başlayan taksit ödemeleriyle satışta. Crown’un yeni nesil forklift ve depo ekipmanları hakkında bilgi edinmek ve kampanyalardan faydalanmak için https://www.depocozumleri.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.