Zabıta ekipleri Ramazan öncesi denetimlerini artırdı

Çorum’da Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda alışveriş yapmasını sağlamak amacıyla esnaf denetimlerini artırdı.

Ramazan ayında özellikle vatandaşların daha sağlıklı gıda tüketimi açısından fırın ve unlu mamullerin denetimleri gerçekleştirildi. Bu çerçevede fırın ve tatlı üretimi yapan noktalarda mamullerin daha sağlıklı ve temiz şartlarda üretilmesi için denetim gerçekleştiren ekipler, imalathanelerin mutfaklarına, kullandıkları malzemelerin tarihlerine kadar bir dizi denetim yaptı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları rutin ve ani denetimlerde satışa sunulan gıdaların temiz ve sağlıklı olup olmadığı, gıda yönetmeliğine uygunluğu ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor. Yine ekipler, bu denetimlerin Ramazan ayı boyunca titizlikle sürdürüleceğinin altını çizdi.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Ramazan ayının gelmesiyle birlikte rutin denetimlerimizi şekerli ve unlu gıda mamulleri üreten esnafa yönelik sıklaştırdık. Şekerli ve unlu gıda üretimi yapan noktalarda özellikle terazi ve hijyen üzerinde yoğunlaşarak denetimlerimizde vatandaşlara sağlıklı ve temiz gıda tüketimi sağlayacağız. Denetimler neticesinde kurallara uymayan ve uyarı alan esnafa yasal işlem uygulayacağız. Bu noktada vatandaşlarımızın sağlığı bizlerin önceliği olacaktır. Haftanın her günü bu ve buna benzer denetimlerimiz devam edecektir" dedi.