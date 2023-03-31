Vali Çiftçi’den şehit aileleri ve gazilere iftar

Çorum Valiliğince şehit aileleri ve gazilere iftar programı düzenlendi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda şehitler için dua edildi. Vali Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi, programa katılan şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenerek sohbet etti.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen ve asrın felaketi olan depremler nedeniyle Ramazan ayını buruk şekilde ihya ettiğimizi dile getiren Vali Çiftçi, “Yüce Allah deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimize sabırlar versin. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da rahmetiyle muamele eylesin” ifadelerini kullandı.

51 gün boyunca Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde görev yaptığını hatırlatan Vali Çiftçi, “10 gün buradayım. Önümüzdeki hafta deprem bölgesine tekrar dönüp oradaki hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Orada yapacak daha çok iş var” dedi.

Afşin’deki son durum hakkında da açıklamada bulunan Vali Çiftçi, “Depremde enkaz haline dönüşen 502 binamız vardı. Enkazların tamamının kaldırılması sağlandı. Acil yıkım kararı verilen 239 binanın da yıkımları ve enkazlarının kaldırılması bu hafta tamamlanacak. Fakat 4 bin 500’e yakın ağır hasarlı binamız var. Ağır hasarlı binaların yıkılması ve enkazlarının kaldırılması biraz zaman alacak. Orada işlerimiz devam ediyor” diye konuştu.

“Deprem bölgesinde görev yaptığım 2 aya yakın süre içerisinde yüce Allah Çorumlulardan razı olsun” diyen Vali Çiftçi, “Allah sizlerden razı olsun. Yardımlarınızı kabul eylesin. Kat kat sevabıyla mükafatlandırsın. Gerçekten Çorum’dan yardımlar yağmur gibi aktı. Dağıtmaya yetişemedik. Diğer illerimizle birlikte 658 tır yardım gönderildi. 85 bin nüfuslu bir ilçede görev yapıyorum. 658 tır yardım az değil. 8 bin 500 ton yakacak yardımı yaptık. 6 bin 500 civarında çadır dağıttık. 523 ton Çorum’dan bölgeye yem yardımı gönderildi. 12 bin 500 metrekare branda yardımı. 184 tane ahır çadır yardımı. Bunların hepsinin büyük oranda Çorum’dan gelen yardımlardı. Bütün Çorumlulara teşekkür ederim. Gittiğimiz ilk günden itibaren Çorum’daki tüm kurumlarımızla orada hizmet vermeye başladık. İnsanlar Çorum dendiği zaman hayırla yad ediyorlar. Çorum’daki tüm kamu kurum kuruluşları, hayırseverler, sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Onların destekleri olmasaydı biz yaralarımızı bu kadar kısa sürede saramaz, insanların derdine derman olamazdık. Allah devletimizi ve milletimizi bu tür afetlerden korusun” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Ramazan ayının manevi iklimi birçok zorluğa, sıkıntıya rağmen her tarafı sardığını anlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise, “Millet olarak büyük imtihanlarda olmamıza rağmen Ramazan ayındaki ilahi rahmetin hissiyatı gönlümüze, yüreğimize doldu. Yüreğimizi, gönlümüzü az da olsa rahatlattı. Deprem felaketi bir kez daha şunu gösterdi. Şehitlerimiz al kanlarıyla bu toprakları bize vatan yaptı. Gazilerimiz terleriyle, kanlarıyla bu toprakları bize vatan yaptı. Ama milli birliğimiz, milli şuurumuz, tek yürek oluşumuz emin olun şehitlerimiz bizleri görüyorlar ve rahat uyuyorlar. En ufak felakette büyük olsun, küçük olsun sağına soluna bakmadan siyasi farkları bir kenara bırakarak bir millet olmanın, tek yumruk olmanın, yaralara derman olmanın heyecanı takdire şayandı. Türk milletiyle gurur duyduk. Bu gururu yaşattığı için milletimize teşekkür ediyorum” dedi.

Asrın felaketinin olduğu ilk günden itibaren Vali Çiftçi’nin Afşin’de olduğunu hatırlatan Başkan Aşgın, şunları kaydetti, “Orada yaraların sarılması noktasında Çorumlu kardeşlerimizin katkılarını oradaki depremzede kardeşlerimize ulaştırmak için gayret gösterdi. Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. İyi ki bu milletin mensubuyuz. Ne kadar hizmet edebilirsek, ne kadar görevimizi iyi yapabilirsek milletimize olan borcumuzu, şehitlerimize olan borcumuzu vefamızı öyle göstereceğimize inanıyorum. Çorum’da 3 tane şehit aileleri ve gazilerimize yönelik faaliyet gösteren derneğimiz var. Galip Deniz beyin başkan olduğu derneğimizin Çorum-Ankara karayolunda Şehitler Çeşmesi projesi hazırladı. Projeye destek veriyoruz. Çok güzel bir çeşmesi ve eklentilerini yapacağız. Bu derneklerimize ayrıca Turgut Özal İş Merkezi’nde ayrı ayrı yer tahsisi yaptık”